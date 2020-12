Beim auf der A4 kontrollierten Lenker brachte ein Schnelltest Hinweise auf Marihuana-Konsum. Ein Amtsarzt stellte in der Folge bei dem türkischen Staatsbürger eine Suchtmittelbeeinträchtigung sowie Übermüdung fest. Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Lenkerberechtigung vorläufig abgenommen.

Im Sattelzug wurden außerdem mithilfe eines Spürhundes kleinere Mengen Marihuana entdeckt. Den Türken erwarten Anzeigen wegen der Verwaltungsübertretungen sowie nach dem Suchtmittelgesetz.

Ebenfalls seinen Führerschein los ist ein 47-jähriger Lkw-Lenker. Sein Gefährt rollte am Sonntagnachmittag am an der A1 (Westautobahn) liegenden Rastplatz Ornding gegen die Leitschiene, weil der slowakische Staatsbürger zuvor beim Parken die Handbremse nicht angezogen hatte. Ein Alkotest bescheinigte dem Mann 1,6 Promille.