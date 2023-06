Blutspenden: Vor dem Sommer gibt es noch nicht genug Konserven

Im Sommer denken die meisten Menschen an Urlaub und Entspannung - ans Blutspenden eher nicht. Daher ist diese Zeit für das Rote Kreuz und Niederösterreichs Spitäler besonders herausfordernd, wenn es darum geht, die Blutbanken gut gefüllt zu halten. Ab Mitte Juli müsse man nämlich jedes Jahr einen Rückgang bei den Blutspenden verzeichnen, heißt es aus der NÖ Landesgesundheitsagentur (NÖ LGA). Grund dafür seien eben weniger Blutspenderinnen und -spender sowie weniger externe Blutspendeaktionen. Im vergangenen Sommer waren die Bestände in ganz Österreich daher sehr niedrig.

Und auch jetzt, am heutigen Weltblutspendetag, gibt es in Niederösterreich und den anderen Bundesländern noch nicht genug Blutspenden, um alle Patientinnen und Patienten in den heißen Monaten versorgen zu können, teilte das Rote Kreuz mit. „Aus diesem Grund bitten wir Sie dringend, jetzt zur Blutspende zu kommen und uns dabei zu helfen, Reserven zu bilden und damit einen neuerlichen Engpass rechtzeitig zu verhindern“, ruft Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes, auf. „Grundsätzlich ist die Situation im Moment stabil, aber es ist dennoch enorm wichtig, Blut zu spenden“, fügt Harald Rubey, medizinischer Leiter der Blutbank des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf (LK Mistelbach-Gänserndorf), hinzu.

Die Spendenbereitschaft in Niederösterreich ist „gut“

Benötigt werden Spenderinnen und Spender aller Blutgruppen, aber besonders jene, die Blutgruppe 0- und B- haben, wie es vom Roten Kreuz und Rubey heißt. Um die Versorgung aller Patientinnen und Patienten im Sommer sicherstellen zu können, müssen 15.000 Blutkonserven gelagert werden, rechnet das Rote Kreuz vor. Denn hierzulande werden pro Tag ca. 1.000 von ihnen gebraucht - oder anders gesagt: alle 90 Sekunden. Und eine Blutkonserve ist nur 42 Tage haltbar.

„In Österreich spenden lediglich 3,6 Prozent der Bevölkerung im spendenfähigen Alter Blut und das wird gerade zum Problem. Aufgrund des demografischen Wandels gehen viele unserer treuen Blutspenderinnen und Blutspender in ‚Blutspende-Pension‘. Daher ist es besonders wichtig, dass sich viele junge Menschen dazu entschließen, Blutspenderinnen und Blutspender zu werden“, sagt Ursula Kreil, Leiterin der Abnahme in der Rot-Kreuz-Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

In Niederösterreich habe man im Moment aber eine gute Spendenbereitschaft, weiß Rubey. „Wir hoffen, dass diese auch über die Sommermonate anhält.“ Aber: „Immer noch ist die Anzahl der Blutspenden rückläufig und es sollte nicht erneut zu einem Mangel an Blutkonserven kommen, um nicht akute Operationen zu gefährden und geplante Operationen verschieben zu müssen“, erklärt Christoph Hörmann, Leiter der Klinischen Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Universitätsklinikum St. Pölten (UK St. Pölten) und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI). Eine Blutspende werde aber nicht nur bei Operationen, sondern auch für Therapien benötigt.

Spenderinnen und Spender können am UK St. Pölten und am LK Mistelbach-Gänserndorf regelmäßig ihr Blut geben. Zusätzlich gibt es besondere Aktionen, auch vom Roten Kreuz. Foto: APA dpa-Zentralbild Bernd Wüstneck

Am UK St. Pölten und am LK Mistelbach-Gänserndorf gibt es sieben Abnahmeplätze

In Niederösterreich betreibt die NÖ LGA Blutbanken am UK St. Pölten und am LK Mistelbach-Gänserndorf. Hier stehen insgesamt sieben Abnahmeplätze für Vollspenden zur Verfügung. In St. Pölten gibt es zusätzlich zwei Abnahmeplätze für Thrombozytenspenden (Spende eines Blutbestandteiles). Thrombozyten sind Blutplättchen. Sie sorgen für die Blutstillung und helfen Patientinnen und Patienten, deren Blutgerinnung gestört ist. Spenderinnen und Spender sind jederzeit willkommen. Aktuelle Termine gibt es hier.

„Für unsere NÖ Universitäts- und Landeskliniken ist es besonders wichtig, ausreichend Spenderblut zur Verfügung zu haben, da Blut nicht künstlich hergestellt werden kann. Es gibt eine Vielzahl an Situationen, bei denen sehr schnell Bluttransfusionen benötigt werden, um Menschenleben zu retten. Viele Operationen sind nur dann möglich, wenn ausreichend Blutkonserven vorhanden sind. Alle Spenderinnen und Spender leisten einen unersetzbaren Beitrag für unser Gesundheitssystem“, betont Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) in einer Aussendung.

Wo heute in Niederösterreich gespendet werden kann

Wer spenden kann und möchte, hat heute in Niederösterreich die Gelegenheit dazu. Anlässlich des Weltblutspendetags gibt es nämlich Rot-Kreuz-Aktionen in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) und in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha). Hier kommt sogar das neue und innovative Blutspende-Mobil namens „Karl“ zum Einsatz. Tags darauf kann auch in der Stadt Mödling gespendet werden. Andere aktuelle Termine findet man hier.

Zur Spende muss man lediglich einen amtlichen Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass, Personalausweis) mitbringen. Vor Ort ist ein kurzer Fragebogen auszufüllen, damit beurteilt werden kann, ob jemand als Spenderin bzw. Spender geeignet ist.

Brunn am Gebirge: 14. Juni, 11 bis 14 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Franz-Weiss-Platz 7, VAZ Bruno

Schwechat: 14. Juni, 12 bis 14 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Vienna Airport City, Office Park 4

Mödling: 15. Juni, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr, Hauptstraße 27, Raiffeisen Forum, Veranstaltungssaal

Rotes Kreuz - Blutspenden: Aktuelle Termine für Niederösterreich - NÖN.at (noen.at)