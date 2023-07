Aufgrund der Hitzewelle herrscht akute Waldbrandgefahr

Trotz der rauen Regen-Mengen im Frühling werden die Böden immer trockener. Die aktuelle Hitzewelle erhöht in Niederösterreich das Risiko eines Wald- und Flächenbrandes. In einigen Bezirken wurde daher die Waldbrand-Verordnung in Kraft gesetzt: Sie gilt nun in Amstetten, Waidhofen an der Thaya, Horn und Zwettl.

Weiterhin in Kraft sind die Verordnungen der Bezirksverwaltungsbehörden zudem im Süden des Landes, der in den vergangenen Monaten bereits mit starker Trockenheit zu kämpfen hatte: In Bruck an der Leitha, Baden, Mödling, Neunkirchen und Wiener Neustadt gilt sie bereits seit dem Frühling.

In diesen Bezirken ist also besondere Vorsicht geboten. Immerhin werden die meisten Waldbrände vom Menschen verursacht, wie zuletzt Vertreter der Bundesforste sowie die Feuerwehr betonten. Brandgefährliche Handlungen wie Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer wie das Entzünden von Lagerfeuern oder Grillen, sowie die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen sind dort verboten. In den Verordnungen wird zudem davor gewarnt, brennende oder glimmende Gegenstände wie Zündhölzer oder Zigaretten achtlos wegzuwerfen. Auch Glasflaschen und -scherben sollten auf Waldböden und trockenen Flächen aufgrund der Brennglaswirkung nicht liegen bleiben.

Wer - auch nur einen kleinen - Brand entdeckt, sollte die Feuerwehr informieren. Bei Verstößen gegen die Verordnungen ist mit einer Geldstrafe von bis zu 7.270 Euro bzw. vier Wochen Gefängnis zu rechnen.

Verordnungen: https://www.noe.gv.at/noe/Katastrophenschutz/Waldbrandgefahr.html