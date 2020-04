Es ist die Stunde des Zivilschutzverbandes (NÖZSV), als das Rote Kreuz um Hilfe bittet: Für die dringend benötigten Blutspenden galt es Räumlichkeiten zu finden, denn weder Bezirksstellen noch Feuerwehrhäuser können derzeit dafür genutzt werden. Und der NÖ Zivilschutzverband konnte helfen und über seine Zivilschutz-Gemeinderäte rasch Ausweichquartiere zur Verfügung stellen. In den Katastrophenschutzplänen, die der NÖZSV mit den Gemeinden ausarbeitet, sind etwa Turnhallen und Gemeindesäle als solche Orte definiert.

NÖZSV Thomas Hauser, Geschäftsführer des NÖZSV: „Bewusstsein für Bevorratung ist jetzt da.“

Vor allem das Thema „Bevorratung“, das die Zivilschützer immer wieder beschwören, ist plötzlich in aller Munde. „Hamsterkäufe muss man dann machen, wenn man keinen Vorrat hat“, merkt NÖZSV-Geschäftsführer Thomas Hauser trocken an. „Vor leeren Regalen zu stehen hat den Leuten erstmals eine Ahnung davon verschafft, was es heißt, nichts zu Hause zu haben. Dadurch hat sich Bevorratung als Thema verankert.“

Rund 100 Anfragen täglich

Dabei, sagt Hauser, sei die Coronakrise ja noch nichts gegen ein Blackout. Aktuell gebe es eine Verzögerung von maximal 48 Stunden, bis die Supermarkt-Regale wieder voll sind. Wenn aber der Strom einmal weg sein sollte, „wird es wirklich eng, dann sollte man vorgesorgt haben.“

Aktuell hat der NÖZSV einen Infoletter unter dem Motto „Wir schützen einander“ herausgegben. Den gibt’s elektronisch auf www.noezsv.at, oder einer der 1.900 freiwilligen Zivilschützer wirft ihn in den Postkasten. Darin stehen Infos, etwa dazu, wie man sich eine Schutzmaske nähen kann. Rund 100 Anfragen gehen derzeit täglich in der Zivilschutz-Zentrale ein: Zu den Coronatests, zur Inkubationszeit und sogar dazu, warum für Gesichtsmasken nun doch bezahlt werden muss.

Was Thomas Hauser aktuell neben guter Bevorratung empfiehlt: Familienausflüge zu unterlassen, „denn aus einer Familie werden beim Spazierengehen schnell zwei, man hat sich ja lange nicht gesehen.“ Und: Masken zu tragen: „Leute, die das ablehnen, sind meist mit dem Argument zu überzeugen, dass sie damit andere schützen.“