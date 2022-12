Wachau/Thayatal Wildkatzen-Nachweise deuten auf eigenständige Population

Symbolbild Foto: Jesus Cobaleda/Shutterstock.com

I n Niederösterreich sind im Thayatal und in der Wachau zahlreiche Bilder von Wildkatzen gelungen. Das Tier galt in Österreich seit Mitte der Fünfzigerjahre als ausgestorben oder verschollen. Wildkatzen-Nachweise beweisen laut einer Aussendung von Freitag eine eigenständige Population in der Wachau.