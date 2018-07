Ex-Bahnradweltmeister Franz Stocher erlebte den Sturz von Erwin Pröll hautnah mit. Er beobachtete, wie dem Alt-Landeshauptmann auf abschüssiger und nasser Straße in einer Linkskurve das Hinterrad wegging: „Durch das Rutschen auf dem rauen Asphalt ist ihm auch der Reifen aufgerissen. Danach ist er nach einer Art „Highsider“, wie wir ihn vom Skifahren kennen, in die Höhe katapultiert worden und regungslos den Berg runtergerutscht. Ganz schiach zum Anschauen!“

Pröll war danach bewusstlos, war aber beim Eintreffen der Rettungskräfte wieder ansprechbar. „Wie heißen Sie? Wann sind Sie geboren? Er konnte die Klassiker-Fragen alle beantworten. Das hat uns alle ein wenig beruhigt“, berichtet Stocher über die bangen Minuten. Alle? Das waren an diesem Radtag ziemlich prominente Ex-Profis. Allzeit-Größen wie der Italiener Francesco Moser (Giro-d‘Italia-Sieger 1984 und Weltmeister 1977), der Schweizer Tony Rominger (Giro-d‘Italia-Sieger 1995) oder der Belgier Johan Museeuw (Weltmeister 1996) kamen am Samstag in die Wachau, um im Rahmen der Radtage am Legenden-Rennen teilzunehmen. Am Abend meldete sich Pröll telefonisch bei Stocher: „Er kann sich erst wieder erinnern, als er im Rettungsauto zu sich kam. Dass er vorher schon wieder ein wenig mit uns gescherzt hat, wusste er gar nicht mehr.“