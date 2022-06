Bundesfeuerwehr-Präsident: Fahrafellner scheitert an fünf Stimmen

Werbung

Beim 22. Bundesfeuerwehrtag am 4. Juni in St. Pölten wurde Robert Mayer, Landesfeuerwehr-Kommandant von Oberösterreich, zum neuen Feuerwehrpräsident gewählt. Die Entscheidung fiel nach Stimmengleichheit im ersten Wahlgang erst im zweiten Wahlgang mit nur fünf Stimmen Vorsprung. Robert Mayer vertritt somit die rund 350.000 Feuerwehrmitglieder im Österreichischen Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV).

Robert Mayer aus Oberösterreich ist neuer Bundes-Kommandant. Foto: Feuerwehr.at/Seyfert

Knapper hätte die Entscheidung der 99 anwesenden Delegierten um die Nachfolge von Feuerwehrpräsident Albert Kern kaum sein können. Erst im zweiten Durchgang fiel die Wahl auf Robert Mayer, da es im ersten Wahlgang mit jeweils 49 Stimmen zu einer Stimmengleichheit kam.

Der bisherige Präsident Albert Kern sowie die Feuerwehrvizepräsidenten Franz Humer und Armin Blutsch aus Amstetten stellten sich altersbedingt nicht mehr der Wahl.

Der unterlegene NÖ Landesfeuerwehr-Kommandant Dietmar Fahrafeller sieht das Ergebnis sportlich: „Es war eine demokratische Wahl und diese Entscheidung ist zu akzeptieren. Wir werden weiterhin mit voller Kraft für das freiwillige Feuerwehrwesen arbeiten und versuchen, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen – so wie wir es in Niederösterreich seit Jahren gewohnt sind. Wir haben in unserem Land noch so viel zu tun, dass wir alle Kräfte brauchen werden, um das freiwillige Feuerwehrwesen mittel- und langfristig abzusichern. Mich freut jedenfalls, dass wir zuletzt noch die Umsatzsteuerrückvergütung beim Bund durchsetzen konnten.“