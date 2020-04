Lkw stürzte nach Reifenplatzer im Waldviertel um .

In Götzweis in der Waldviertler Gemeinde Waidhofen a.d. Thaya-Land (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya) ist am Dienstag ein mit Asphalt beladener Mulden-Lkw mit Anhänger wegen eines geplatzten Reifens in den Straßengraben gestürzt. Der verletzte Fahrer wurde laut Feuerwehr ins Landesklinikum Horn transportiert.