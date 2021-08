Der Flughafen Wien ist maßgeblich an der Vorbereitung und Abwicklung dieser Hilfsaktion beteiligt, Austrian Airlines führte die Flüge von und in das Katastrophengebiet durch, wurde am Sonntag auf Facebook mitgeteilt. Seit Freitagfrüh stehen rund 140 Feuerwehrleute mit mehr als 40 Fahrzeugen aus Niederösterreich und der Steiermark in Nordmazedonien im Einsatz.

Am Samstag errichteten die Waldbrandspezialisten eine drei Kilometer lange Schlauchleitung und bauten einen Wasserpuffer durch zwei Großtanklöschfahrzeuge auf. Über diese Leitung werden mehrere Faltbehälter mit einem Fassungsvermögen von rund 30.000 Liter befüllt. Damit wird die Löschwasserversorgung der Helfer am Boden und in der Luft sichergestellt.

Die Feuerwehr-Mitglieder aus der Steiermark hatten den Auftrag, die Ortschaft Budinarci vor den Flammen zu schützen. Weiters wurde vom Landesführungsstab im südsteirischen Lebring für die Ablösemannschaft auch eine Drohne mit Infrarotkamera organisiert und ins Einsatzgebiet mitgegeben. "Mithilfe des Drohneneinsatzes und der dabei angefertigten Luftbilder erwarten sich die Führungskräfte nicht nur ein besseres Bild der Gesamtlage sondern insbesondere in Gefahrensituationen auch eine Möglichkeit zur kurzfristigen Überwachung und Absicherung von Mannschaft und Gerät", hieß es am Sonntag in einer Aussendung des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark.