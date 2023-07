Paar floh vor Flammen auf Rhodos: „Neben Hotel ist alles abgebrannt“

Die Flammen sind nur wenige hundert Meter entfernt. Der Rauch vernebelt die Sicht. Menschen müssen ihre Koffer zurücklassen und werden in Lkw und Bussen an andere Orte auf der Insel gebracht. Sie schlafen in Hallen oder auf dem Flughafen-Boden und bangen, wie sie es zurück in ihre Heimat schaffen: So schildern ein 28-Jähriger und eine 25-Jährige aus dem Bezirk Baden die Szenen, die sich am Wochenende auf der griechischen Ferien-Insel Rhodos abgespielt haben - und immer noch abspielen. Ihr Urlaub in Kiotari an der Südostküste der Insel verwandelte sich, aufgrund der völlig außer Kontrolle geratenen Waldbrände, in einen Albtraum.

„Bemerkt haben wir den Brand schon wenige Tage nach unserer Anreise vergangenen Dienstag“, schildert der Niederösterreicher. In der Luft habe man „Flankerl“ von der Asche gesehen, es sei neblig gewesen und er habe oft husten müssen. Dennoch wollte sich das Paar seinen Urlaub nicht verderben lassen und plante am Samstag einen Ausflug in die Stadt Lindos. Mit dem Mietwagen dort angekommen, erhielt der Mann aber bereits einen „Warnhinweis“ des Katastrophenschutzes per SMS. Darin war zu lesen, dass Menschen in Kiotari evakuiert werden müssen. Die beiden fuhren also sofort zu ihrem Hotel zurück. In ihr Zimmer ließ sie die Polizei aber nicht mehr - nicht einmal, um ihre Koffer zu holen. Stattdessen organisierte ihnen die Mietwagen-Firma für eine Nacht ein Hotelzimmer. „In dieser Nacht fiel der Strom mehrmals aus. Auch das Mobilfunk-Netz brach zusammen“, berichtet das Paar. „Am Tag darauf standen wir plötzlich auf der Straße. Da wurde uns erst bewusst, wie ernst die Situation ist.“

Dass sie evakuiert werden, erfuhren die Niederösterreicherin und der Niederösterreicher in einer Notfall-SMS des Katastrophenschutzes. Foto: privatScreenshot

Den Koffer zurücklassen zu müssen, wäre für viele Menschen schon schlimm genug. Für die 25-Jährige war es noch folgenreicher: Das Insulin, das sie als Diabetikerin braucht, war noch im Hotel-Zimmer. Also machte sich das Paar trotz der Warnung der Polizei auf eigene Faust noch einmal auf nach Kiotari. „Auf der anderen Straßenseite unseres Hotels war bereits alles komplett abgebrannt. Der Pool war voll Asche, überall war Rauch. Man hat gesehen, dass Angestellte und Touristen von einer Minute auf die andere alles stehen und liegen lassen mussten“, berichtet der 28-Jährige, „Natürlich hatten wir Angst.“ Das Feuer konnten sie sehen. Es sei nur wenige hundert Meter von ihnen entfernt gewesen, erzählt der Mann.

Vom Mietwagen aus knipsten die beiden Niederösterreicher Fotos von abgebrannten Landschaften und zerstörten Gebäuden. Foto: privat

Durch etwas Glück und Selbstorganisation schaffte es das Paar dann jedoch, den Flammen auf der Ferieninsel zu entkommen. Es konnte sein Gepäck noch aus dem Zimmer holen und bekam einen der wenigen Plätze in einem Flugzeug nach München. Mittlerweile sind die beiden zu Hause im Bezirk Baden zurück. „Wir sind so froh darüber. Die anderen Menschen schlafen wahrscheinlich immer noch auf dem Boden und wissen nicht, wie sie nach Hause kommen. Wir hatten wirklich Glück“, sagt die 25-Jährige.

Auf Rhodos kämpft die Feuerwehr indes weiter gegen die Flammen. Die griechischen Behörden gehen, Medienberichten zufolge, davon aus, dass die Brände noch einige Tage andauern werden. Auch auf anderen Inseln wie Korfu finden bereits Evakuierungen statt. Laut dem österreichischen Außenministerium könnten sich bis zu 15 Personen aus Österreich noch in den betroffenen Gebieten auf Rhodos aufhalten. Weitere Österreicherinnen und Österreicher warten auf ihren Flug weg von den Flammen, zurück in die Heimat.

Info für Urlauberinnen und Urlauber: Extreme Hitze und Waldbrände sind ein Stornogrund: https://www.noen.at/freizeit/ausflug-reise/oeamtc-extreme-hitze-und-waldbraende-in-urlaubsregionen-als-stornogrund-377721308