Die Caritas-Betreuungseinrichtung im Kloster St. Gabriel in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) kommt nicht zur Ruhe. Nachdem im Mai des Vorjahres ein psychisch kranker Asylwerber aus Nigeria einen Schutzsuchenden aus Bangladesh erschlagen hatte (das Gerichtsverfahren ist bereits abgeschlossen), wurde die Einrichtung bis auf wenige Personen geschlossen, die Flüchtlinge aufgeteilt.

Wieder in die Schlagzeilen kam St. Gabriel vor dem Jahreswechsel, als sich die Caritas bereit erklärte, schon straffällig gewordene minderjährige Flüchtlinge aus Drasenhofen nach Maria Enzersdorf zu holen; insgesamt 18 Personen. Jetzt der nächste Paukenschlag. Fünf der betreuten Flüchtlinge sind mit 1. Jänner – geschätzte – 18 Jahre alt geworden und wurden in Erwachsenen-Quartiere überstellt.

Für Caritas-Wien-Pressesprecher Martin Gantner „unverständlich: Noch vor wenigen Wochen wurden die Flüchtlinge als sehr gefährlich dargestellt, jetzt kommen sie in Einrichtungen, in denen es keine so intensive Betreuung gibt“.

"Landesrat Gottfried Waldhäusl versteht die Aufregung nicht"

Ein sechster Flüchtling wurde nach einem heftigen Streit mit einem anderen Jugendlichen mit einem Betretungsverbot belegt. „Er kann nach zwei Wochen wieder zu uns zurückkehren“, erklärt Gantner.

Der zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl versteht die Aufregung nicht: Dass die Über-18-Jährigen verlegt werden würden, sei ausgemacht gewesen, meint der Asyl-Landesrat.

„Stimmt nicht“, sagt die Caritas: „Wir wollen im Interesse aller – der Gemeinden und der Flüchtlinge – ein Ort sein, an dem es intensive Betreuung gibt“, ergänzt Gantner. Vertrag mit dem Land habe man übrigens „immer noch keinen. Und das, obwohl wir bereits vor Weihnachten ein Betreuungs- und Sicherheitskonzept vorgelegt haben“.

Das sei am 17. Dezember an die zuständige Fachabteilung des Landes gegangen; von der Kinder- und Jugendhilfe wurden dazu Rückfragen gestellt, woraufhin das überarbeitete Konzept am 28. Dezember. der Fachabteilung und dem Büro Waldhäusl übermittelt wurde. Am 7. Jänner gab es dazu eine Besprechung mit der Fachabteilung, bei der die Beamten laut Caritas bestätigten, dass eine von Waldhäusl geforderte Dauer-Überwachung außerhalb der Unterkunft rechtlich nicht möglich sei. Am 11. Jänner wurden die Burschen aus St. Gabriel weggebracht.