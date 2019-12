"Dabei gingen die unbekannten Täterinnen unterschiedlich vor", informiert die Exekutive in einer Aussendung:

Eine Frau öffnete die Pkw-Beifahrertür des Opfers, hielt ihm eine Unterschriftenliste entgegen und stahl das am Beifahrersitz abgelegte Kuvert mit dem Bargeld. Zwei Frauen verwickelten das Opfer mit einer Unterschriftenliste in ein Gespräch und stahlen das Geldsackerl des Geldinstitutes. Eine Frau ersuchte um eine Spende, umarmte das Opfer und stahl dabei das Bargeld. Eine Frau riss die Pkw-Beifahrertür eines Opfers auf, nahm das am Beifahrersitz abgelegte Bargeld und flüchtete.

Die Diebstähle ereigneten sich am 29. November in Gmünd, Waidhofen/Thaya sowie Langenlois und am 2. Dezember in Wolkersdorf im Weinviertel. Bei den Diebstählen entstand ein Gesamtschaden im hohen vierstelligen Eurobereich.

Beschreibung der jeweiligenTäterinnen:

Südländischer Typ, etwa 180 cm groß, schwarze, schulterlange Haare, dunkelblaue Wollstoffjacke 2 weibliche Personen, eine Person etwa 30 – 40 Jahre, die zweite Person etwa 20 Jahre, bei einer Größe von etwa 175 cm und 160 cm. Beide Personen waren dunkel bekleidet mit einem dunklen Kopftuch oder Haube. Beide Personen sprachen mit ausländischem Akzent Südländischer Typ, ca. 160 cm groß, leicht untersetzt, dunkle kurze Haare, blauer Steppmantel Frau, 30 bis 35 Jahre, schwarze Haube und schwarze Oberbekleidung

Tipps der Polizei: