„Experten rechnen im Blackoutbereich mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit …. in Österreich mit 100 % innerhalb der nächsten 5 Jahre“. So hat es der Leiter der Direktion für Sicherheitspolitik, Johann Frank, kürzlich formuliert. Anders gesagt: wir müssen darauf vorbereitet sein, dass es in den nächsten Jahren der Strom wegbleibt – großflächig und für längere Zeit. Der Niederösterreichische Zivilschutzverband weist schon seit längerer Zeit auf diese Gefahr hin und berät und informiert umfassend.

Gemeinden gerüstet - aber jeder muss vorsorgen

Die Bezirke und Gemeinden in Niederösterreich sind für ein Blackout gut gerüstet. Trotzdem muss jeder Einzelne auch persönlich vorsorgen. Wenn kein Kühlschrank, kein E-Herd, keine Wasserpumpe mehr funktionieren, wenn Geschäfte und Tankstellen geschlossen bleiben, wenn das Handy keinen Akku mehr hat, dann ist jeder auf seine eigenen Vorräte angewiesen.

Bundesheer/DionSiPol Warnt vor einem Blackout: Johann Frank, Leiter der Direktion für Sicherheitspolitik beim österreichischen Bundesheer.



Vorräte bereithalten: Trinkwasser und Medikamente wichtig

Der NÖZSV rät deshalb allen Niederösterreichern, für ein Blackout vorzusorgen. Das heißt, genug von den richtigen Nahrungsvorräten zu Hause zu haben; eine Möglichkeit zum Kochen vorbereitet zu haben; ggf. genug Medikamente zu Hause zu haben; und vor allem genügend Trinkwasser vorbereitet zu haben. Wer gut vorbereitet ist, kann die persönlichen Auswirkungen möglichst klein halten.

Wie man sich richtig vorbereitet – dabei helfen gern die Zivilschutzbeauftragten in Ihrer Gemeinde oder die Experten des NÖZSV unter 02272-61820. Informationen finden Sie auch auf www.noezsv.at