Die Österreichische Wasserrettung ist ein wichtiger Teil der NÖ Sicherheitsfamilie und wichtigster Partner, um Menschen aus Notsituationen im Wasser zu retten“, sagt Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ. Dafür brauche es gut ausgebildete Rettungsschwimmer, Fließ-und Wildwasserretter sowie Taucher.

Die 282 ehrenamtlichen Einsatzkräfte leisteten 2020 25.000 Einsatzstunden.

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), betonte die Wichtigkeit der Baderegeln: „Vor dem Baden sollte man Duschen gehen. Das klingt vielleicht banal, ist aber ganz wichtig, um den Körper abzukühlen. Zweitens soll man nicht in Gewässer hineinspringen, die man nicht kennt. Und drittens soll man die eigenen Kräfte nicht überschätzen.“

Kinder: Vorsicht am Ufer und am Pool

Jedes zweite Kind zwischen null und drei Jahren, das in Österreich tödlich verunglückt, ertrinkt. "Beobachten Sie immer ihr Kind, wenn es am Wasser ist, egal, ob im See oder im Pool", appelliert Markus Schimböck, Präsident des Landesverbandes NÖ. Rund 30 Prozent aller Badeunfälle passieren mittlerweile zu Hause am Pool. Es sei auch nicht ausreichend zu sagen, dass "jemand auf die Kinder schaut", sagt Königsberger-Ludwig: Es müsse eine konkrete Aufsichtsperson definiert werden.

160.000 Kids sind Nichtschwimmer

Auch sollten Angebote von Schwimmkursen unbedingt genutzt werden. Fakt sei leider, dass immer weniger Kinder am Schwimmunterricht teilnehmen. 160.000 Kinder und Jugendliche können nicht schwimmen. "Daher wird es Gespräche mit der Bildungsdirektion geben, damit Schwimmen in den Schulunterricht aufgenommen wird“, ergänzt die Landesrätin.

Markus Schimböck: „Die Hitzewelle hat uns voll im Griff. Daher gehen die Leute viel hinaus und baden. Damit steigen auch die Unfallrisiken. Man soll daher unbedingt die Baderegeln beachten und unser Appell lautet, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt am Wasser spielen dürfen.“ Die Wasserrettung zähle österreichweit jährlich rund 30 bis 50 Ertrinkungsunfälle.

Schwimmkurse: Problem mit der Infrastruktur

„Es ist ein Problem, dass immer mehr Bäder geschlossen werden. Das erschwert die Durchführung von Schwimmkursen. Daher meine Bitte an die Betreiber: Unterstützt uns bei den Schwimmkursen.“

Neuer Standort am Ratzersdorfer See?

Auch die ÖWR steht infrastrukturell vor einer Aufgabe. Die Landeseinsatzzentrale in der Goldeggerstraße in St. Pölten platzt aus allen Nähten. Mit zwei Booten und sechs Einsatzfahrzeugen sei sie voll. "Wir benötigen eine neue Zentrale als Landesverband“, sagt Schimböck. Mittlerweile gibt es Verhandlungen mit der Stadt St. Pölten und dem Land Niederösterreich. Angepeilter Standort der neuen Zentrale ist am Ratzersdorfer See. Innerhalb seiner nächsten Funktionsperiode - die startet im kommenden Jahr - will Schimböck das Projekt umgesetzt haben.

Covid habe laut Schimböck darüber hinaus alle Einsatzkräfte gefordert. Nun gelte es die verschobenen Aus- und Weiterbildungen nachzuholen.