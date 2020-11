Auch die Resultate können über die vom Land in Kooperation mit Notruf 144 geschaffene Website abgerufen werden. LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) rief indes am Samstag zur Teilnahme an den Testungen auf.

"Die Tests werden eine große Freiwilligenaktion und Kraftanstrengung des ganzen Landes", betonte er. Die Eckdaten waren bereits am Freitag skizziert worden. Die zentrale Abwicklung soll über die Gemeinden im Verbund mit Freiwilliger Feuerwehr, Zivilschutzverband, Rotem Kreuz, Samariterbund und Bundesheer laufen.

Bis zu 800 Teststraßen geplant

In den 573 Kommunen im Bundesland werden bis zu 800 Teststraßen eingerichtet, etwa 15.000 Freiwillige werden im Einsatz sein. Bereits in den kommenden Tagen soll es zudem zu einer Aufstockung bei den mit dem Contact Tracing beschäftigten Mitarbeitern kommen.

www.testung.at