Klaus Stebal wird Pressesprecher im Landesfeuerwehrverband

Im Team des Landesfeuerwehrverbandes steht eine personelle Änderung bevor. Der bekannte Pressesprecher Franz Resperger nähert sich seiner Pensionierung. Ihm wird der Großschönauer Klaus Stebal folgen. Dieser startete am 1. März im Landesfeuerwehrkommando Tulln mit der Einschulung. Laut Landesfeuerwehrkommandanten Dietmar Fahrafellner soll die Übergabe der Funktion des Pressesprechers von Franz Resperger an Klaus Stebal im Herbst stattfinden, der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Seit dem 15. Lebensjahr bei der Feuerwehr

Die Feuerwehr begleitet Klaus Stebal aus der Gemeinde Großschönau (Bezirk Gmünd) schon seit seinem 15. Lebensjahr. „Seither bin ich in meinem Heimatort Friedreichs Mitglied der Feuerwehr und fungiere hier als Sachbearbeiter Nachrichtendienst“, betont der 33-Jährige. Dieses Hobby führte auch zur Bewerbung beim Landesfeuerwehrverband. „Es freut mich sehr, dass ich diesen neuen Job bekommen habe. Es wird eine spannende Herausforderung, auf die ich sehr neugierig bin“, sagt Stebal. Er will als Bindeglied zwischen den Feuerwehren und der Medienlandschaft tätig sein, wird Presseaussendungen verfassen und auch für die Feuerwehrzeitung „Brand aus“ zuständig sein. Sein neuer Arbeitsplatz ist Tulln. Bisher pendelte er ins Landhaus nach St. Pölten. Seit Juni 2014 fungierte er als Fachreferent für Feuerwehren im Büro von Landeshauptfrau-Stellverteter Stephan Pernkopf.

„Ein erfahrener Feuerwehrmann“

Somit begleiten Stebal weiterhin auch beruflich die Feuerwehren. „Das ist ein erfahrener Mann, der die Feuerwehr von der Pike auf kennt. Derzeit schulen wir ihn ein, sodass er im Herbst das Amt des Pressesprechers übernehmen kann“, sagt Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner über seinen neuen Pressesprecher.

In seiner Heimatgemeinde Großschönau fungiert Klaus Stebal als geschäftsführender Gemeinderat und ist für den Energiebereich zuständig. Er gehört einigen Vereinen an, unter anderem dem Dorferneuerungsverein. „Mit meiner Lebensgefährtin bleibe ich natürlich in Friedreichs und führe auch weiterhin meine Funktionen bei der Wehr und im Gemeinderat aus. Es ist ziemlich egal, ob ich von Friedreichs nach St. Pölten oder nach Tulln pendle“, lacht Stebal.

Seitens des Bezirksfeuerwehrkommandos zeigt man sich besonders erfreut über den „neuen“ Pressesprecher auf Landesebene. „Wir sind stolz darauf, dass ein Feuerwehrmitglied aus dem Bezirk Gmünd diese Funktion ausführen wird. Somit ist die bisher sehr gute Zusammenarbeiter auch in Zukunft gesichert“, meint Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl.