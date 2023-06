Verkehrsclub fordert mehr Bäume im Straßenraum

In ganz Österreich sind rund 2.400 Quadratkilometer Fläche versiegelt. In Niederösterreich sind es mehr als 680 Quadratkilometer - also fast so groß wie die Stadt Hamburg. Diese großen Asphaltflächen sorgen an heißen Tagen in Städten und Gemeinden dafür, dass sich die Hitze aufstaut. Daten der Statistik Austria zufolge sind in Niederösterreich vier von zehn Personen in Hitzeperioden körperlich belastet. Nur in Wien sind es mehr (41 Prozent). Im Durchschnitt sind in Österreich 36 Prozent davon betroffen.

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) betont nun, dass es mehr Entsiegelung, mehr schattenspendene Bäume und Grün im Straßenraum sowie Maßnahmen bei Pkw-Parkplätzen brauche, um die Bevölkerung vor den Folgen der zunehmenden Hitze zu schützen.

Heimischer Bodenverbrauch übersteigt deutlich Maximalwert

Maximal 2,5 Hektar pro Tag soll der Bodenverbrauch in Österreich betragen - zumindest laut Regierungsprogramm. 2021 war der Bodenverbrauch mit zehn Hektar pro Tag allerdings viermal so hoch, wie Zahlen des Umweltbundesamtes zeigen. 5,8 Hektar davon wurden durch Versiegelung dauerhaft verloren.

„Damit wurde täglich eine Fläche in der Größe von neun Fußballfeldern durch Bau-, Betriebs- oder Straßenflächen versiegelt. Folglich kann der Boden einerseits bei Niederschlägen kein Wasser aufnehmen, andererseits heizen sich diese Flächen an Hitzetagen stark auf“, sagt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer. Obwohl Österreich mit rund 128.000 Kilometern ein bereits dichtes Straßennetz hat, wurden alleine 2021 im Schnitt täglich 1,2 Hektar Böden für Verkehrsflächen zusätzlich verbaut. 2019 waren es sogar 2,2 Hektar pro Tag.

Gehsteige und Autos heizen sich massiv auf

Asphalt heizt sich durch Sonnenstrahlung auf über 60 Grad auf, wie der VCÖ informiert. Wenn Gehsteige in der prallen Sonne liegen, bedeutet das, dass gesundheitlich beeinträchtigte Menschen und viele ältere Menschen hier nicht mehr gehen können und damit in ihrer Mobilität massiv eingeschränkt sind. In Straßen, wo es ausreichend Bäume gibt, liegen die Gehsteige im Schatten. Zudem kühlt es dort auch in der Nacht ab.

Doch derzeit gibt es in Städten immer wieder Straßen, wo es neben den Gehsteigen keine Bäume, sondern lediglich parkende Autos gibt. Die Autos heizen sich in der Sonne massiv auf und strahlen zusätzlich Hitze ab. Auch unter dem Auto sammelt sich die Hitze, die in der Nacht an die Umgebung abgegeben wird und die Abkühlung in den Straßen zusätzlich behindert.

„Tagsüber von der Sonne aufgeheizte Autos wirken wie Wärmeakkus. Um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, ist es wichtig, dass Städte und Gemeinden verstärkte Maßnahmen gegen Hitze-Staus umsetzen. Auch die Reduktion des Kfz-Verkehrs ist dabei essentiell", betont Mosshammer.

VCÖ möchte mehr Bäume auf großen Parkplätzen

Handlungsbedarf besteht laut VCÖ auch bei großen Pkw-Abstellplätzen, die es etwa bei Einkaufszentren, Baumärkten und Supermärkten gibt. Hier brauche es zum einen mehr schattenspendende Bäume und zum anderen versickerungsfähige Oberflächen, die nicht nur bei Starkregen Wasser aufnehmen können, sondern auch eine kühlende Wirkung haben.

Ein weiteres Problem an Hitzetagen ist, dass bei zahlreichen Diesel-Pkws das so genannte „Thermofenster“ - also temperaturgesteuerte Abschalteinrichtungen, mit denen die Abgasreinigung vorgeblich zum Schutz des Motors gedrosselt oder ganz ausgeschaltet wird - nicht vollständig funktioniert und damit deutlich mehr Schadstoffe ausgestoßen werden und die Luft verschmutzen.