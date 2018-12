Zwei Spielteilnehmern gelang am Mittwoch ein Fünfer mit der Zusatzzahl 43 und damit ein Vermögenszuwachs von je mehr als 47.800 Euro. Beim Joker gab es keinen Gewinn im ersten Rang. Damit wartet am kommenden Sonntag bei der letzten Ziehung des Jahres ein Jackpot in Höhe von rund 350.000 Euro.

Lotto-Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26.12.2018 1 Sechser zu EUR 1.573.634,10 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 47.808,90 59 Fünfer zu je EUR 1.767,90 200 Vierer+ZZ zu je EUR 156,40 3.659 Vierer zu je EUR 47,50 5.075 Dreier+ZZ zu je EUR 15,40 60.597 Dreier zu je EUR 5,10 172.089 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20 Lotto Gewinnzahlen: 13 16 22 26 29 36 Zusatzzahl: 43 LottoPlus-Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26.12.2018 Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 41 Fünfer zu je EUR 6.396,20 1.952 Vierer zu je EUR 22,70 34.941 Dreier zu je EUR 2,00 LottoPlus-Gewinnzahlen: 10 17 24 29 40 45 Joker-Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26.12.2018 JP Joker, im Topf bleiben EUR 178.743,50 - 350.000 Euro warten 7 mal EUR 8.800,00 78 mal EUR 880,00 821 mal EUR 88,00 8.890 mal EUR 8,00 89.314 mal EUR 1,80 Joker Zahl: 6 2 8 3 3 8