Das Quartett soll von August vergangenen Jahres bis Februar aktiv gewesen sein. In Wolkersdorf und Ulrichskirchen im Bezirk Mistelbach wurden in diesem Zeitraum diverse Stromkästen, Trafostationen, Garagentore, Verkehrszeichen, Lärmschutzwände, Betonmauern, Parkbänke, Altglas- und Altkleidercontainer etc. mittels Lackspray oder Lackmarkern besprüht bzw. beschmiert.

Die erste der 85 zur Last gelegten Tathandlungen dürften die Jugendlichen nach Polizeiangaben in der Nacht auf den 19. August 2020 in Grundlsee (Bezirk Liezen) begangen haben. Dort war ein Garagentor beschmiert worden. Der insgesamt entstandene Schaden soll sich in der Höhe eines niedrigen bis mittleren fünfstelligen Eurobetrages bewegen.