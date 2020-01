Nachbarn müssen Küchengerüche von Heurigen hinnehmen .

In einem Weinbaugebiet müssen Nachbarn die Küchengerüche eines Heurigen hinnehmen. Das hat der Oberste Gerichtshof (OGH) in einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung bekanntgegeben. Demnach sind solche Küchengerüche nicht ortsunüblich.