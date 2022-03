Verkehrszeichen gestohlen: Neun Personen angezeigt

Die Beschuldigten im Alter von 18 bis 22 Jahren waren nach Polizeiangaben vom Freitag geständig. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Entdeckt wurden bei Hausdurchsuchungen auch Suchtmittel und einschlägige Utensilien.

Die Beschuldigten dürften ein skurril anmutendes Faible für Verkehrszeichen entwickelt haben. Abmontiert und als Souvenir mitgenommen wurden bei nächtlichen Streifzügen etwa Umleitungstafeln. Von der Fassade eines Hauses wurde auch ein Vermessungszeichen der EVN abgenommen.

In Mistelbach wurden von zwei abgestellten ausländischen Fahrzeugen die Kennzeichentafeln gestohlen und an einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw montiert. Die beiden Kfz wurden in der Folge stark beschädigt, u.a. wurden mehrere Scheiben eingeschlagen, die Türen aufgezwängt und Blechteile zerstört. Die Taten filmten die Beschuldigten zum Teil mit - "zur Belustigung", wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung festhielt.