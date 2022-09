Suizid fordert mehr Leben als Autounfälle - wo es Hilfe gibt

Werbung

Von den österreichweit 1099 Suiziden waren 237 Suizide in Niederösterreich. Dreimal mehr Personen verstarben 2021 an Suizid als bei Autounfällen. 237 Suizide in Niederösterreich entsprechen einem Anteil von 21,6% aller Suizide in Österreich. Die hohen Zahlen machen betroffen und zeigen, wie wichtig Prävention ist.

Die TelefonSeelsorge 142 ist bei Suizidgedanken und Krisen Erstanlaufstelle – sowohl für Menschen, die stark unter Druck stehen und aus ihrer Krise heraus keinen anderen Ausweg sehen, als auch für Personen aus dem Umfeld, die suizidgefährdete Menschen gerne bestmöglich unterstützen wollen.

Dauerkrise seit Beginn der Pandemie

Seit 2020 hat der Druck, dem sich Menschen ausgesetzt fühlen, stark zugenommen. Zuerst durch die andauernden gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Belastungen der Pandemie. Dann, am 24. Februar brach ein Krieg aus - in Europa. Strom, Benzin und Gaspreise, sowie die Lebenshaltungskosten wurden zu Inflationstreibern. Die Welt schien in einen andauernden Krisen-Ausnahmemodus geraten zu sein.

Mehr Anrufer bei der TelefonSeelsorge

Die massiv gestiegene Anzahl der Anrufe bei der TelefonSeelsorge zwischen Februar und September zeigt deutlich, wie belastend diese Umstände für die Menschen sind.

"Scham verhindert, sich Unterstützung zu holen"

"Wenn Menschen auf Grund von andauernden Belastungen oder Überforderungen daran denken, nicht mehr weiter leben zu wollen, schämen sie sich oft für ihre Gedanken. Und diese Scham verhindert dann, dass sie sich rechtzeitig Unterstützung holen können. Ein anonymes Angebot wie die TelefonSeelsorge, kann dabei helfen, sich auch mit schwierigen Themen wie Suizidgedanken anzuvertrauen", sagt Ama Loeschcke, Leiterin der TelefonSeelsorge Niederösterreich.

Reden hilft dabei Druck abzubauen, Klarheit zu finden und wieder neue Impulse oder Ideen zu finden. Gespräche und das Gefühl, in einer persönlichen Notlage gesehen und ernstgenommen zu werden, helfen und entlasten.

Hilfe gibt es an 365 Tagen im Jahr

Die TelefonSeelsorge ist unter der Notrufnummer 142 an 365 Tagen im Jahr von 0-24 Uhr telefonisch erreichbar. Das kostenlose Angebot ist an alle Personen gerichtet, die sich in einer verzweifelten Lebenslage Entlastung wünschen. Auch online ist die TelefonSeelsorge erreichbar. Es ist möglich, per E-Mail an die TelefonSeelsorge zu schreiben. Von 16-22 Uhr können außerdem - ohne Voranmeldung - Gespräche im Chat geführt werden.

Kontakt:

Sie vermuten, dass eine Person überlegt, ihrem Leben ein Ende zu setzen?

Das können Sie tun:

Fragen Sie ohne Wertung oder Urteil nach.

z.B. „Wie darf ich das verstehen? Denkst Du manchmal daran Deinem Leben selber ein Ende zu setzen?“ Sie machen mit dieser Frage nichts falsch oder schlimmer – ganz im Gegenteil!

Sprechen Sie Suizidalität offen an.

Wenn die Person nicht darüber nachdenkt, wird die Antwort meist kurz und knapp ausfallen: z.B. „Nein. Den Gedanken habe ich nicht.“

Aber wenn die Person an Suizid denkt, vermitteln Sie mit Ihrer Frage, dass es möglich ist, offen mit Ihnen darüber zu sprechen. Damit ist die Person schon nicht mehr allein. Menschen mit Suizidgedanken entlastet es, wenn sie erzählen dürfen, wie es ihnen geht.