Diätologe: „Macht mans richtig, kann vegane Ernährung gesund sein“

Am 1. November wird traditionell Allerheiligen gefeiert. Zugleich findet ein weiterer, in Österreich deutlich weniger bekannter Tag statt: der Weltvegantag. „Ich glaube, dass die Gastronomie sensibler geworden ist“, sagt Mario Pulker vom WKNÖ-Fachverband Gastronomie und Hotellerie. Während Wirtinnen und Wirten laut dem Gastronomie-Spartenobmann früher keinen besonderen Wert darauf gelegt hätten, rein pflanzliche Speisen auf ihrer Karte anzuführen, gebe es heute in den meisten Lokalen, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen, mindestens ein fleischloses Gericht. In diesem Bereich habe sich natürlich sehr viel getan, betont Pulker.

In etwa 50 Lokalen kommt nur Fleischloses auf den Tisch

„Was man aber auch sagen muss, ist, dass rein vegetarische oder rein vegane Lokale die absolute Minderheit sind“, berichtet er. Eine kürzliche Sichtung habe gezeigt, dass in ganz Österreich etwa 50 Restaurants ausschließlich fleischlos kochen, die deutliche Mehrheit davon befinde sich in Wien. Den Grund dafür sieht der gelernte Koch und Gastronom in Angebot und Nachfrage: „Es braucht natürlich auch eine entsprechende Menge an Gästen, damit du dieses Produkt verkaufen kannst.“

Wie gesund vegane Ernährung ist, haben wir selbst in der Hand

Johann Grassl ist FH-Dozent im Department Gesundheit an der FH St. Pölten und hat zum Thema vegane Ernährung eine differenzierte Meinung. „Wenn mans richtig macht, dann kann eine pflanzliche Ernährung sehr gesund sein“, sagt er. Die Betonung läge hier auf dem Wort richtig, denn die meisten gehen in den Augen des Dozenten nicht korrekt vor: „Ich darf nicht einfach Tierisches weglassen und nur mehr Pflanzen essen. Ich muss mir anschauen, wo sind welche Nährstoffe und Mikronährstoffe enthalten.“ Als Beispiel komme ihm etwa Kalzium, das meist aus tierischer Milch und Milchprodukten stammt, in den Sinn. Er habe bereits des Öfteren beobachtet, dass es bei veganer Ernährung rasch zu einer Unterversorgung kommen kann.

Auch Vitamin B12 müsse eine Veganerin oder ein Veganer etwa in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nehmen. Dazu bedarf es im Idealfall ärztliche Betreuung, die jedoch laut Grassl mehrheitlich nicht in Anspruch genommen wird. Viel häufiger beziehen Menschen ihre Informationen zum Thema Ernährung seiner Einschätzung nach online. Zwar erkennt der Gesundheitsexperte die Vorteile von sozial Media, die fehlende Qualitätskontrolle - sowohl im Bereich Wissen als auch für beworbenen Produkte - sieht er jedoch kritisch: „Man muss halt als Konsument sehr aufpassen und die meisten tun das nicht. Das ist das Problem.“

Was darüber entscheidet, wie wir uns ernähren

Grundsätzlich findet Grassl, dass Mischkost genau so gesund sein kann wie vegane Kost. Es gäbe jedoch noch andere Faktoren zu beachten, die Einfluss auf die Ernährung nehmen. So können gesundheitliche Probleme mitunter zur Folge haben, dass es für Betroffene schwieriger oder gar unmöglich ist, auf Fleisch, Eier und Co. zu verzichten. Auch bei Kleinkindern und Säuglingen rate er strickt von rein pflanzlicher Ernährung ab. Auch die Bildung spiele bei der Wahl der Ernährungsform eine zentrale Rolle. „Je gebildeter, desto höher ist das Einkommen. Dann kann ich mich auch damit auseinandersetzten, was ich esse“, sagt der Diätologe.

Für mehr Wissen zum Thema vegane Ernährung könnte auch eine angepasste Kochlehre sorgen. Ein Gesetzesentwurf für die mögliche Kochausbildung frei von tierischen Produkten läge laut Pulker dem Wirtschaftsministerium vor. Der Gastronomie-Spartenobmann erklärt: „Sie treffen auch die fachliche Entscheidung mit dem Berufsausbildungsbeitrag, ob es diese Lehre geben wird oder ob es diese Lehre nicht geben wird. Das liegt nicht mehr am Fachverband.“

Neben der eigenen Gesundheit und dem Wohlstand, beeinflusst das persönliche Umfeld, welche Ernährung für uns persönlich ideal ist. „Wir kommunizieren mit Essen“, ist Grassl überzeugt. Traditionen, Religionen und Familien spielen eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung, was auf den Tisch kommt. „Somit gibt es nicht ein perfektes Essen, man muss alle diese Faktoren berücksichtigen.“ Davon losgelöst betrachtet, wagt der Dozent dennoch einen Vorschlag für eine gesunden Essstil: „Wenn man vegan oder vegetarisch, mediterran und regional zusammenbekommt, dann kann das schon eine gute Geschichte sein.“

Vegane Ernährung als Werkzeug gegen den Klimawandel

Für Melanie Ebner geht es bei der Frage nach der richtigen Ernährung vorwiegend um ein ganz anderes Thema: die Zukunft unseres Planeten. „In Zeiten von Klimakrise und Artensterben ist entscheidend, was auf unseren Tellern landet“, sagt die Landwirtschaftssprecherin von Greenpeace in Österreich. „Das konventionelle Rindfleisch-Steak ist in der Ernährung ungefähr, was der Dieselmotor im Verkehr ist: eindeutig die schlechtere Wahl für Klima und Umwelt.“ Das betreffe nicht nur Anbau von Futtermittel, für den Regenwälder gerodet werden, auch die Befeuerung der Erderhitzung befeuert durch die exzessive Nutztierhaltung.

Beim Übergang von einer fleischlastigen zu einer pflanzlichen Ernährung, könnten Ersatzprodukte Abhilfe schaffe. „Steak aus Weizenprotein, Erbseneiweiß-Schnitzel oder Hülsenfrüchte wie etwa Linsen sind nicht nur geschmacklich eine gute Alternative, sondern zahlen sich auch für das Klima aus. Denn - wie unter anderem eine Studie des Forschungsinstituts für biologischen Landbaus zeigt - mit einer gesunden, fleischreduzierten Ernährung könnte Österreich 3,7 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen einsparen - und zwar jährlich“, schildert Ebner. Die gleiche Menge stoße das Bundesland Salzburg pro Jahr aus. Für die Sprecherin der Umweltorganisation steht fest: „Wer somit zu mehr pflanzlichen Lebensmitteln greift, setzt in Sachen Klimaschutz schon einen wichtigen Schritt.“