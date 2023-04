Artenvielfalt wird fotografisch festgehalten

Werbung

Wer sich gerne in der Natur aufhält, es liebt neue Pflanzen und Tiere zu entdecken und sich gerne mit dem Thema Artenvielfalt auseinandersetzt, hat nun die Möglichkeit, sein Hobby in Form eines internationalen Projekts auszuüben. Vom 28. April bis 1. Mai rufen das Haus für Natur und die Stadt St. Pölten dazu auf, die Nature City Challenge (CNC) zu unterstützen. Ziel ist es, weltweit die aktuelle Situation der Artenvielfalt zu erheben. Das Projekt der „California Academy of Sciences“ und dem „Natural History Museum of Los Angeles County“ findet heuer vom 28. April bis zum 1. Mai statt.

Menschen auf der ganzen Welt sind aufgerufen, in diesem Zeitraum mit der iNaturalist-App möglichst viele Fotos von Pflanzen, wilden Tieren, Insekten und Pilzen einzuschicken. Die Stadt St. Pölten verlost anlässlich dazu drei City Gutscheine im Wert von 100 Euro, das Musem Niederösterreich drei Jahreskarten und der Verein „LANIUS“ bietet eine naturkundliche Wanderung an. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden ausgelost und über die iNaturalist-App informiert.

„Die City Nature Challenge leistet der Wissenschaft jedes Jahr wertvolle Dienste, um die aktuelle Situation der Artenvielfalt weltweit zu erheben“, erklärt Ronald Lintner, wissenschaftlicher Leiter vom Haus für Natur. „Gleichzeitig ermöglicht sie den teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern spannende Einblicke in die Wissenschaft. Dieses Beteiligungsprojekt ist also eine Win-Win-Situation. Also hinaus in die Natur und in dem Fall Handy oder Fotoapparat nicht vergessen!“, sagt Lintner und ruft zum Mitmachen auf.

Wanderung zum Naturlehrpfad Feldmühle

Die naturkundliche Wanderung des Verein „LANIUS“ findet am Sonntag, den 30. April von 9:00 bis 13:00 Uhr statt. Sie führt vom Ratzendorfer See zum Naturlehrpfad Feldmühle. Treffpunkt ist beim Parkplatz Ratzersdorfer See. Dieser ist mit den Buslinien 3 und 7 gut öffentlich erreichbar. Es wird empfohlen, festes Schuhwerk anzuziehen sowie Fernglas und Käscher mitzunehmen. Anmeldung unter klaus.teichmann@lanius.at oder 0664 886 282 43.

Mehr Infos zum Programm in St. Pölten: www.museumnoe.at/cnc