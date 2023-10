Immer mehr junge Menschen haben Krebs

Die Zahl der weltweiten Krebsfälle in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist von 1,82 Millionen im Jahr 1990 auf 3,26 Millionen im Jahr 2019 gestiegen, wie ein Forscherteam der Universität aus Edinburgh (Schottland) und der Zhejiang University School of Medicine in Hangzhou (China) in ihrer Studie im Fachblatt "BMJ Oncology" zeigt.

Auch die Zahl der Todesfälle in Folge einer Krebserkrankung ist bei den unter 50-Jährigen stark angestiegen. Im Jahr 2019 starben mehr als eine Million Menschen unter 50 an Krebs, das waren rund 28 Prozent mehr als im Jahr 1990. Die tödlichsten Krebserkrankungen waren Brust-, Luftröhren-, Lungen-, Darm- und Magenkrebs. Den stärksten Anstieg beobachtete man bei Luftröhren- und Prostatakrebs. Die Fälle von Leberkrebs gingen hingegen zurück. Das Forscherteam weist in der Studie zwar darauf hin, dass ein Teil dieses Anstiegs auf das Bevölkerungswachstum zurückzuführen ist. Frühere Untersuchungen hatten jedoch bereits gezeigt, dass bei den unter 50-Jährigen immer häufiger Krebs diagnostiziert wird. Die Krebsraten sind bei jungen Erwachsenen in Nordamerika, Australien und Westeuropa am höchsten.

„Durch besseres Screening, wirksamere Sequenzierung und Diagnostik-Methoden erkennen wir Krebs viel besser und früher als noch vor zehn Jahren“, sagt Krebsforscher und Onkologe Klaus Podar vom Universitätsklinikum Krems. Wie die NÖN berichtete, hält Podar einer der drei Stiftungsprofessuren des Land NÖ im neu etablierten Krebsforschungsnetzwerk Niederösterreich. Der Krebsexperte forscht gemeinsam mit dem Strahlentherapiezentrum MedAustron in Wr. Neustadt und der Karl Landsteiner Privatuniversität in Krems an neuen Therapien und Diagnostik.

Gründe: Lebenserwartung, Rauchen & Co. und verbesserte Früherkennung

Als wichtigste Risikofaktoren bei den unter 50-Jährigen nannte das internationale Forschungsteam schlechte Ernährung, Rauchen und Alkohol. Hinzu kommen die „üblichen Verdächtigen“, wie mangelnde Bewegung, ein hoher Blutzuckerspiegel und Übergewicht. Die genaue Ursache für die steigenden Krebszahlen "ist immer noch unklar", fügten sie hinzu. Umweltfaktoren wie die Belastung durch Schadstoffe und Karziogene bzw. die steigende Umweltverschmutzung erhöhen auch das Krebsrisiko, ergänzt Podar. Auch genetische Faktoren durch Veranlagung erhöhen das Risiko für bestimmte Krebsarten.

Für die Studie verwendeten die Forschenden Daten aus der Global Burden of Disease Study 2019, in der die Daten von 29 verschiedenen Krebsarten in 204 Ländern analysiert wurden. Entsprechende Daten aus der Schweiz wurden ebenfalls berücksichtigt. Je entwickelter ein Land ist, desto höher ist die Krebsrate bei den unter 50-Jährigen, so die Studie. Dies könnte darauf hindeuten, dass reichere Länder mit besseren Gesundheitssystemen Krebs früher erkennen. Aber nur wenige Länder führen bei unter 50-Jährigen ein Screening auf bestimmte Krebsarten durch, so die Forscherinnen und Forscher.

Prognose: Bis 2030 werden Krebsfälle um 31 Prozent steigen

Das Forscherteam prognostiziert, dass die Krebszahlen weiter steigen werden. Nach ihrer Berechnung wird die Zahl der Krebsneuerkrankungen bis zum Jahr 2030 um 31 Prozent steigen, die damit verbundenen Todesfälle um 21 Prozent. NÖ-Onkologe Podar kommt auf eine ähnliche Einschätzung. Jede Vierte wird vermutlich durch eine Krebserkrankung sterben.

Die Autorinnen und Autoren der Studien fordern daher strengere Maßnahmen zur Prävention und Früherkennung, um eventuelle Krebsfälle so früh und effektiv wie möglich behandeln zu können.

Im Krebsforschungsnetzwerk Niederösterreich wird an wirksamen, molekularbiologischen Therapien von Krebserkrankungen geforscht. „Mithilfe von neuen Technologien wie Next Generation-Screening und Single Cell Sequencing werden Profile generiert. Anhand von diesen Profilen wird der Krebspatient individuell und spezifisch therapiert - etwa mit Protonenbestrahlung bzw. begleitender Immuntherapie. So können wir optimal helfen“, erklärt Podar.

