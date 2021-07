Mit Sandsäcken, Schalbrettern und Saugpumpen kämpften Feuerwehren und viele Freiwillige gegen die regional-lokalen Überschwemmungen in Niederösterreich. Über Stunden anhaltender Starkregen am 18. Juli ließ erneut Bäche und Flüsse über die Ufer treten. Einer der am schwersten getroffenen Orte ist Neuhofen a. d. Ybbs im Bezirk Amstetten. Die ZAMG meldete für den Mostviertler Ort Niederschlagsmengen von 180 mm, Landwirte maßen sogar bis 270mm.

„Das sind Regenmengen biblischen Ausmaßes“, sagt Norbert Knopf von der Abteilung Wasserbau. Seit dem Hochwasser 2002 habe der Hochwasserschutz in Niederösterreich sehr viel Rückenwind bekommen. „Mittlerweile wurden in Niederösterreich 300 Gemeinden hochwassersicher gemacht,“ sagt Kopf. 50 Neubauten werden gerade umgesetzt.

Ganz friktionsfrei läuft der Hochwasserschutz-Bau in NÖ aber nicht ab. Knopf: „Wir haben in Niederösterreich kein generelles Problem mit NGO (Anm.: Hallein und Naturschutzbund), aber es gibt lokale Verzögerungen, weil Gemeinden private Grundstücke nicht bekommen.“

Ein Rückhaltebecken müsse nämlich in Siedlungsnähe an einem Standort mit günstigen Bodeneigenschaften errichtet werden, um effektiv zu wirken. Solche Bauvorhaben spießen sich oft mit Interessen und Bedenken von Anrainern und Grundstücksbesitzern.

Ein Ringen um den Hochwasserschutz

Auch in Neuhofen a. d. Ybbs wurde 20 Jahre lang um den Hochwasserschutz gerungen und heftig debattiert. Eine Überschwemmung brachte die Wende. „Nur einen Tag nach dem Hochwasser 2009 trat der Gemeinderat zusammen, und der Bau wurde von allen Fraktionen einstimmig beschlossen“, erzählt Neuhofens Bürgermeisterin Maria Kogler.

Seit 2011 halten zwei Rückhaltebecken den Elzbach, eigentlich ein kleines Rinnsal, in Schach. „Ohne die Becken wäre jetzt das Schadensausmaß doppelt so hoch. Seit ihrer Errichtung haben sie schon zehn Mal ein Hochwasser verhindert“, sagt Kogler. Damals haben einige Bürger den Schutz als „zu überdimensioniert“ eingestuft.

„Jetzt hört man, warum wir nicht mehr gebaut haben“, sagt Kogler. Neuhofen schärft jetzt seinen Schutz nach und prüft unter anderem eine Neudimensionierung des Elzbaches im Ortsgebiet.