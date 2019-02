Zwei Männer überfallen einen Supermarkt in Günselsdorf, fesseln fünf Personen. Eine Mitarbeiterin wird kurzfristig als Geisel genommen, sodass es dem Duo gelingt, vor der Polizei die Flucht zu ergreifen. In nur drei Wochen ist dies der fünfte Überfall auf einen Lebensmittelmarkt in Niederösterreich. Der „typische Supermarkträuber“ existiert laut Landeskriminalamtsleiter Omar Haijawi-Pirchner aber nicht. „Es gibt sowohl organisierte Banden als auch Gelegenheitstäter“, sagt er. Banden kommen meist aus Osteuropa, aber auch aus baltischen Staaten. 26 Raubüberfälle gab es laut Kriminalstatistik zwischen 2014 bis 2018 in Niederösterreich.

„Supermärkte werden zumeist zu Kassaschluss überfallen, ein Unterschied zum Tankstellenraub, der fast immer in der Nacht passiert, oder zum Bankraub, der sich meist zur Hauptkundenzeit ereignet“, führt Haijawi-Pirchner aus. Beim REWE-Konzern sind in allen Filialen Alarmanlagen eingerichtet. „In Geschäften mit erhöhtem Risikopotenzial verstärken wir mit Kameras, Detektiven, Security-Angestellten oder forciertem Einsatz von Diebstahlsicherungs-Mechanismen“, sagt Paul Pöttschacher, Pressesprecher der REWE International AG. Ein SMS-Infosystem informiert Angestellte mit Warnhinweisen.

"Falsches Heldentum kann die Situation eskalieren lassen"

Sicherheit im Handel wird bei der Wirtschaftskammer groß geschrieben. Gemeinsam mit Polizei und Nationalbank wurde ein E-Learning-Tool entwickelt. Es liefert Tipps, wie man sich bei Überfall, Ladendieben oder Verdacht auf Falschgeld verhält. „Zusätzlich gibt es für einzelne Branchen, wie etwa die Trafikanten, Förderungen für die Anschaffung von Alarm- oder Videoüberwachungsanlagen“, erläutert Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel.

Kriminalpräventionsbeamter Andreas Bandion weiß, dass Supermarktmitarbeiter bei Überfällen aufgrund ihrer Schulungen meist korrekt reagieren. Kunden indes erzeugen mitunter riskante Situationen, wenn sie eingreifen. Sein Appell: „Keine Gegenwehr! Auf Forderungen des Täters eingehen und dessen Aussehen einprägen. Falsches Heldentum kann die Situation eskalieren lassen.“