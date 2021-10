Wenn Wohnen nicht mehr leistbar ist

„Ich habe Angst meine Wohnung zu verlieren, wo soll ich denn sonst hin?“ mit diesen Worten wendet sich Frau W. an die Beraterin. Die Hälfte ihres Einkommens verwendet sie jeden Monat für die Kosten ihrer kleinen Wohnung, dazu kommen dann noch die Kosten für Strom und Gas. Und nun hat Frau W. erfahren, dass auch die Miete im nächsten Jahr steigt. Sie weiß nicht mehr, wie sie sich ihre Wohnung dann noch leisten soll.

So wie Frau W. geht es mittlerweile vielen Menschen in Niederösterreich, wie ein nüchterner Blick auf die Statistik zeigt: Betrug die durchschnittliche Bruttomiete (inkl. Betriebskosten) in NÖ im Jahr 2009 noch 361 Euro, waren es zehn Jahre später bereits 509 Euro.

Das entspricht einer Zunahme von 41% innerhalb von 10 Jahren und dabei sind die angekündigten Preissteigerungen bei Gas noch gar nicht berücksichtigt.

"Bestehende Förderungen reichen nicht aus"

„Die Kluft zwischen dem Einkommen vieler Menschen und der steigenden Wohnkosten vergrößert sich und die bestehenden Förderstrukturen reichen nicht aus, um die Notlagen, die dadurch für viele entstehen, abzufedern bzw. zu verhindern“, sagt Barbara Bühler, Obfrau und Koordinatorin des NÖ Armutsnetzwerks.

Wenn Einkommen und Wohnkosten immer mehr auseinanderklaffen, führt das zu prekären Wohnformen, beispielsweise Wohnungen mit akutem Schimmelbefall, schlecht beheizbare oder beengte Wohnformen. Die Aussage von Frau W. „Wo soll ich denn sonst hin?“ zeigt den Mangel an Alternativen für viele Betroffene.

Binnen zehn Jahren sind die durchschnittlichen Bruttomieten um 41 Prozent gestiegen. Nadja Meister

Dabei sei menschenwürdiger, gesicherter und leistbarer Wohnraum die Basis, sagt Claudia Lui vom Diakonie-Flüchtlingsdienst, eine der Mitgliedsorganisationen des NÖ Armutsnetzwerks.

Leistbaren Wohnraum schaffen

Um die wachsende Kluft zwischen Einkommen und Wohnungskosten zu verringern bzw. zu schließen benötige es einige lang-, mittel- und kurzfristige Maßnahmen, fordert Barbara Bühler.

Diese bestehen zum Beispiel in einer Wohnbauoffensive im geförderten Wohnbau bzw. der Schaffung von Gemeindewohnungen, um ausreichend leistbaren Wohnraum sicherzustellen. Auch müssten bestehende Förderstrukturen überarbeitet werden, damit alle Bedürftigen erreicht werden. Kurzfristig müssten sich Richtsätze an den tatsächlichen Kosten orientieren, die Menschen zu bewältigen haben. Dies sei nötig "um zu verhindern, dass Menschen aufgrund der wachsenden Kluft zwischen Einkommen und Wohnungskosten ihr Zuhause verlieren“, sagt Bühler.

Die Forderungen des Armutsnetzwerks im Detail: