Streit im Auto endete für Niederösterreicher mit Führerscheinentzug

Werbung

Dessen gleichaltrige Beifahrerin war nach einem verbalen Schlagabtausch auf den jungen Mann losgegangen. Der Fahrer parkte das Auto am Pannenstreifen, der handfeste Streit verlagerte sich nach draußen. Wie die alarmierte Polizei feststellte, war der Fahrer alkoholisiert.

Was die junge Frau aus dem Bezirk Ried so in Rage brachte, ist nicht bekannt. Sie kratzte den Niederösterreicher und schlug ihm ins Gesicht. Danach stieß sie ihn so heftig, dass der 23-Jährige auf den Asphalt fiel. Die rabiate Beifahrerin schnappte sich daraufhin Fahrzeugschlüssel und Handy des Mannes und warf beides in den Straßengraben.

Weil die Frau während des Streits mehrmals auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn lief, alarmierte eine Lkw-Lenker die Polizei. Diese stellte bei dem Mann einen Alkowert von 1,64 Promille fest. Wie die Polizei der APA mitteilte, war auch die rabiate Beifahrerin betrunken. Beide wurden angezeigt.