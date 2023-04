Digital Business Award zeichnet junge Talente aus

Werbung

Jeder der österreichweiten 20 HAK-digBiz-Standorte konnte mit seinem besten Diplomarbeitsprojekt am Wettbewerb teilnehmen. Die Siegerprojekte wurden im Haus der Digitalisierung in Tulln in den vier Kategorien „Beste Programmierung“, „Beste Gestaltung/Design“, „Beste Geschäftsidee“ und „Publikumspreis 2023“ prämiert. In der Jury saß unter anderem der niederösterreichische Data Scientist Wolfgang Ecker-Lala.

„Der digBiz Lehrgang bereitet die jungen Menschen für die Anforderungen in der digitalen Welt vor und ist das Fundament für einen zukunftsfitten, lebendigen, interaktiven Job. Projekte werden gemeinsam mit der Wirtschaft und ganz nah an der Praxis erarbeitet: Es geht nicht nur um eine richtige Zahl, sondern darum, Zusammenhänge zu erkennen“, erklärt Ecker-Lala.

„Junge Menschen sind unfassbar kreativ“

Der Digital Business Award bietet jungen Talente und technikaffinen Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, einen ersten Eindruck in Projektarbeit und Umsetzung zu erhalten. „Die Motivation des digBiz Awards sollte auch sein, mit Interesse und dem nötigen technischen Know-how, wunderbares zu kreieren. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie kreativ junge Menschen sind. Es ist faszinierend, was junge Menschen für ein Wissen und Interesse an der Technik haben und großartiges schaffen“, sagt der Experte.

Die Gewinnerinnen und Gewinner:

Kategorie „Programmierung“

Projekt „HeartChart“, HAK Feldkirch (Faruk Alici, Moritz Burtscher, Simon Köck)

Kategorie „Geschäftsidee“

Projekt „MatchYourPet“, HAK Waidhofen an der Thaya (Carina Pöppl, Georg Schlager)

Kategorie „Design“

Projekt „Mit Schwung ins Digitale Zeitalter“, BHAK St. Johann (Vanessa Berger, Andreas Mayrhofer, Til Naumann, Fabian Windisch)

Kategorie „Publikumspreis“

Projekt „HeartChart“, HAK Feldkirch (Faruk Alici, Moritz Burtscher, Simon Köck)

Nähere Infos unter: DigBiz Award 2023 – Digitale Business HAK Österreich – HAK digBiz