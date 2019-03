Vom Frühsommer in den Winter innerhalb von 24 Stunden, so könnte man den Wochenwechsel treffend beschreiben. Am Sonntag klettern die Temperaturen dank einer föhnigen Südwestströmung noch auf bis zu 23 Grad, eine kräftige Kaltfront sorgt aber für einen völlig konträren Montag: Dann stehen nämlich Regen, Schneefall bis in manche Täler und einstellige Höchstwerte auf der Tagesordnung. Im weiteren Wochenverlauf übernimmt laut den Experten des Wetterdienstes UBIMET ein ausgedehntes Hochdruckgebiet die Regie beim Wetter, die Temperaturen beginnen sich langsam vom spätwinterlichen Rückfall zu erholen.

Frühling gibt Vollgas

Der letzte Tag dieser Woche wird zugleich der wärmste, Grund hierfür ist eine föhnige Südwestströmung. Diese hat vielerorts Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad im Gepäck, noch etwas wärmer wird es von der Südsteiermark über das Burgenland bis nach Niederösterreich und Wien.

„Hier sind lokal bis zu 23 Grad möglich, solch hohe Temperaturen gab es zuletzt Ende Februar“, sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Von den Spitzenwerten für den März bleiben wir aber ein gutes Stück entfernt, so liegt der Österreichrekord aus Gumpoldskirchen bei 27,5 Grad.“ Neben der frühlingshaften Wärme glänzt der Sonntag mit zahlreichen Sonnenstunden, daran können auch etwaige Frühnebelfelder und Schleierwolken tagsüber nur wenig ändern.

Wintergruß am Montag

Am späten Sonntagnachmittag erreicht den Westen des Landes eine markante Kaltfront mit Wolken und Regenschauern. Mit stürmisch auffrischendem Westwind breiten sich diese in den Abendstunden bis in die Obersteiermark und das Mostviertel aus. In der Nacht regnet und schneit es dann verbreitet, wobei die Schneefallgrenze auf 700 bis 500 Meter sinkt.

„Am Montag zeigt der Frühling sein zweites Gesicht, mehr als 2 bis 10 Grad werden nicht mehr erreicht“, so Spatzierer. „Dazu regnet und schneit es besonders von den Zillertaler Alpen über den Lungau bis zum Murtal und südlich davon länger anhaltend.“ Dabei bekommen etwas höhere gelegene Täler eine Portion Neuschnee ab, liegt doch die Schneefallgrenze tagsüber zwischen 600 und 800 Metern.

Wetterberuhigung dank kräftigen Hochs

Am Dienstag und am Mittwoch stellen sich im Großteil des Landes wieder trockene und zeitweise auch sonnige Bedingungen ein, der Luftdruck beginnt allmählich zu steigen. Die Temperaturen bleiben aber vorerst noch verhalten, so liegen die Höchstwerte mit nur 2 bis 10 Grad unter den jahreszeitlich üblichen Temperaturen.

„Ab Donnerstag verstärkt sich der Hochdruckeinfluss jedoch spürbar, somit dürfen wir uns auf eine strahlend sonnige zweite Wochenhälfte freuen“, sagt der Meteorologe. „Dazu steigen die Temperaturen von Tag zu Tag an: Am Donnerstag werden schon wieder 14 Grad erreicht, bis zu 20 Grad stehen dann am kommenden Wochenende auf dem Programm.“