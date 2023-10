Trotz Temperaturrekorden: „Uns erwartet ein typischer Oktober“

30,3 Grad wurden am Dienstag, den 3. Oktober 2023, im niederösterreichischen Langenlebarn (Bezirk Tulln) gemessen. Damit wurde ein vermeintlich neuer Temperaturrekord für das Monat Oktober sowohl in Niederösterreich als auch österreichweit aufgestellt. Erst wenn die routinemäßigen Verfahren der Datenprüfung abgeschlossen sind, kann der 3. Oktober als der wärmste Oktober-Tag seit Beginn der Messgeschichte anerkannt werden. „Seitdem die Messstation in Langenlebarn in Betrieb ist, nämlich seit dem Jahr 1963, wurde im Oktober aber auf jeden Fall kein höherer Wert gemessen“, bestätigt Alexander Orlik, Klimatologe bei GeoSphere Austria.

Orlik weiß auch, wie es mit den Temperaturen im Oktober weitergehen wird. „Nachdem die ersten drei Oktobertage im Durchschnitt deutlich zu warm waren, haben sich die Temperaturen ab 4. Oktober normalisiert“, so der Klimatologe. Die Durchschnittstemperatur für die erste Oktoberhälfte liege in St. Pölten etwa bei 17 Grad mit einer Schwankungsbreite von plus und minus vier Grad. „Aktuell befinden wir uns am oberen Rand von diesem typischen Bereich. Am eher stürmischen Wochenende werden die Temperaturen etwas zurückgehen, bevor Mitte nächster Woche wieder überdurchschnittlich warme Tage folgen“, sagt Orlik. Im Großen und Ganzen erwarte man einen Oktober, „wie man ihn sich vorstellt“. Mitte des Monats werden sich die Temperaturen bei typischen Oktoberwerten einpendeln und dann gegen Ende des Monats zunehmend absinken.

Nachdem die ersten Oktobertage verhältnismäßig warm ausgefallen sind, werden sich die Temperaturen Mitte des Monats einpendeln und ab der zweiten Oktoberhälfte zunehmend absinken. Foto: Walter Fahrnberger

Niederösterreichs Winter werden milder

Im Vergleich zu den letzten 100 Jahren sind laut dem Experten alle Jahreszeiten wärmer geworden. Das gilt beispielsweise für die Monate Oktober und November, aber auch für die Wintermonate. „In den letzten 60 bis 70 Jahren sind die Winter in Niederösterreich um rund zwei Grad wärmer geworden“, so Orlik. Außerdem habe sich die Art des Niederschlags und die Dauer der Schneedecken geändert. „Wir verzeichnen in den Wintermonaten zunehmen mehr Regen als Schnee. Bleibt die Schneedecke einmal liegen, friert sie im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten deutlich schneller wieder ab“, erläutert Orlik.

Im Winter sei die Schwankungsbreite zwischen einem „sehr kalten“ und einem „sehr warmen“ Winter allerdings groß. Überwiegt die kalte Luft aus Skandinavien oder Russland, seien in Österreich auch noch sehr kalte Winter möglich.

„Der Juni ist vom Frühlingsmonat zum Hochsommermonat geworden“

Auch der Frühling sei in den letzten Jahrzehnten um etwa zwei Grad wärmer geworden. Der Sommer, also die Monate Juni, Juli und August, liegt mit einer langfristigen Temperatursteigerung um 2,5 Grad im Jahreszeiten-Vergleich an erster Stelle. „In den 1980er Jahren war ein durchschnittlicher Sommer um etwa 2,5 Grad kühler als heute. Für uns sind heiße, trockene Sommer mittlerweile eine normale Sache geworden, obwohl es das eigentlich nicht ist“, betont Orlik. Vor allem der Monat Juni habe sich seit den 1980er Jahren von einem relativ kühlen Frühlingsmonat zu einem regelrechten Hochsommermonat mit Badewetter entwickelt.

Alexander Orlik bestätigt, dass die Temperaturen in den letzten Jahrzehnten, egal ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, um mindestens zwei Grad gestiegen sind. Foto: Martin Lusser

In Niederösterreich wurde 2023 der achtwärmste Sommer seit Beginn der Messgeschichte, vor rund 255 Jahren, gemessen. In den Jahren 2003, 2015 oder 2019 seien die durchschnittlichen Temperaturen noch höher gewesen. Und auch im September wurde in Niederösterreich und auch in ganz Österreich ein neuer Rekord aufgestellt. Der September 2023 wurde kürzlich zum wärmsten September seit Messbeginn anerkannt. Vergleicht man den diesjährigen September etwa mit dem durchschnittlichen Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, liegt er niederösterreichweit rund 3,7 Grad höher.