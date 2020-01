Betroffen waren nach Angaben des Warndienstes die Ybbstaler Alpen und die Rax-Schneeberg-Gruppe jeweils über 1.600 Metern. Als Hauptgefahr galt frischer Triebschnee. Entspannung wurde für den (morgigen) Dienstag erwartet.

Die Anzahl der Gefahrenstellen nehme mit der Höhe stark zu, wurde im Lagebericht befunden. An einigen Steilhängen sei "die Auslösung von Schneebrettlawinen durch einen einzelnen Tourengeher möglich". Unterhalb von 1.600 Metern galt in den Ybbstaler Alpen sowie in der Rax-Schneeberg-Gruppe - ebenso wie in den gesamten Türnitzer Alpen - Stufe 2, das Risiko wurde hier also mit "mäßig" bewertet.