Am Wochenende kehrt die Sonne zurück: Temperaturen bis zu 27 Grad

Von Frühsommer kann in den meisten Teilen Niederösterreichs gerade nicht die Rede sein. Regen, Wind und für den Mai kalte Temperaturen prägten sowohl die Vorwoche als auch die neue Woche. Obwohl sich der Regen in den meisten Teilen des Landes langsam wieder beruhigt, wird es noch einmal so richtig kalt. Heute, Mittwoch, müssen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher aber nur noch ein letztes Mal die Zähne zusammenbeißen, denn am Wochenende wird es deutlich wärmer.

Bevor es wieder warm wird, bekommt es allerdings etwa in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) heute, Mittwoch, nur zwischen 6 und 7 Grad und auch im oberen Waldviertel und in den alpinen Gebieten Niederösterreichs muss man mit ähnlichen Temperaturen rechnen. Am Donnerstag wird es dann in ganz Niederösterreich zögerlich wärmer. 20 Grad bekommt es da etwa im Flachland und im Donauraum.

„Am Sonntag werden wir endlich den ersten richtigen Sommertag haben“, sagt Konstantin Brandes vom Wetterdienst „Ubimet“. Bereits am Freitag wird es in Niederösterreich allmählich wärmer und auch der Regen verabschiedet sich dann in den meisten Regionen. Bis Sonntag wird es in einigen niederösterreichischen Städten sommerlich warm. Laut Brandes kann man beispielsweise in St. Pölten, im Marchfeld und in Waidhofen an der Ybbs mit 25 bis 27 Grad rechnen.

Klimawandel ist nicht der Grund für Kälteperioden

Die sogenannten „Eisheiligen“ sorgen im Mai jedes Jahr für ein kurzzeitiges Absenken der Temperaturen bis hin zu Schneefällen und Frost. So kalt wie heuer war es das letzte Mal 2019. „Der Klimawandel ist daran aber nicht Schuld“, betont Brandes. Kälteperioden im Mai seien normal und können nicht auf die Klimaerwärmung zurückgeführt werden.

Es stellt sich außerdem die Frage, ob man durch den plötzlichen Temperaturumschwung auch mit Gewittern rechnen muss. Doch der Wetterexperte gibt Entwarnung: Bis jetzt sind in Niederösterreich keine Gewitter zu erwarten.