Wetterwarnung Frostschäden bei Marillen erwartet

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Auch in den kommenden Nächten wird es zu kalt für die Marillenbäume Foto: APA/THEMENBILD

N ach Temperaturen unter Null Grad in der vergangenen Woche und in der Nacht auf Dienstag in weiten Teilen Österreichs hat es bereits erste Schäden in der Landwirtschaft durch Bodenfrost gegeben. Das berichtete die Österreichische Hagelversicherung auf Anfrage der Austria Presse Agentur. Bisher besonders betroffen ist das Bundesland Niederösterreich. "Die meisten Marillen sind bereits geschädigt", sagte Sprecher Mario Winkler.