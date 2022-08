Bundesbewerbe & mehr: Alle Fotos, Berichte und Ergebnisse im Überblick

Werbung

3.000 Feuerwehrmänner und -frauen aus ganz Österreich sowie aus Bayern und Südtirol haben sich am vergangenen Wochenende, formiert in 347 Bewerbsgruppen, dem größten Feuerwehrbewerb des Landes gestellt - wir hatten auf NÖN.at laufend berichtet:

Bei den Bundesfeuerwehrleistungsbewerben, die nur alle vier Jahre stattfinden, wird die schnellste Feuerwehr Österreichs ermittelt.

Die Bewerbe, die am Samstag in der NV-Arena in St. Pölten über die Bühne gingen, entschieden mehrheitlich die Oberösterreicher für sich: Sowohl die Siege in der Wertung „Bronze ohne Alterspunkte“ als auch „Bronze mit Alterspunkten“ gingen bei den Männern wie auch den Damen an das Land ob der Enns.

Aber auch die Niederösterreicher kämpften sich erfolgreich durch den Bewerb: Hinter den Oberösterreichern belegten die Teams Weigelsdorf und Thallern 1 die Plätze zwei und drei in der Wertung „Bronze mit Alterspunkten“.

Eine Premiere bei den Bundesbewerben war der Fire Cup, der bislang nur bei den Landesbewerben ausgetragen wurde. 38 Gruppen stellten sich der Herausforderung – und auch hier gingen die Siege in der Herren- und der Damenwertung an Oberösterreich. Das Team Hinterschiffl sicherte sich bei den Männern den Platz ganz oben am Treppchen. In der Damenwertung siegte Julbach vor Rudersdorf-Berg aus dem Burgenland und Maria Raisenmarkt aus NÖ.

„Bewerbe haben einen hohen Ausbildungswert“

„Es hätte besser nicht laufen können“, freute sich NÖ-Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner nach dem anstrengenden Wochenende. Die Niederösterreicher hätten gezeigt, dass sie hervorragende Gastgeber seien. 800 Leute waren für die Organisation im Einsatz.

Feuerwehrpräsident Robert Mayer erläuterte die Bedeutung der Feuerwehrbewerbe: „Das, was hier bei den Bewerben in Spitzenzeiten vollbracht wird, sind jene Handgriffe, die jedes Feuerwehrmitglied beherrschen muss. Diese Leistungsbewerbe haben somit auch einen Ausbildungswert.“

Mit den 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerben ging das intensivste Bewerbsjahr der NÖ Feuerwehren zu Ende. Begonnen hatte es mit den Landesbewerben Anfang Juli, gefolgt vom Landesjugendtreffen eine Woche danach. Beide Bewerbe fanden im Sicherheitszentrum Tulln statt. Mitte August trafen sich die Floriani zu den Wasserdienstleistungsbewerben in Marchegg, eine Woche später fanden die Bundesjugendbewerbe in Traiskirchen statt.

Die nächsten Bundesbewerbe werden wegen der Corona-bedingten Verschiebung der soeben abgehaltenen 13. Bewerbe in zwei Jahren in Vorarlberg stattfinden.

Schlusspointe: Nachdem die Bundesbewerbe nur alle vier Jahre am Terminkalender stehen, werden sie erst in 36 Jahren wieder in Niederösterreich stattfinden.