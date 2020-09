Niki-Passagierin klagte nach Hotelunfall .

Eine bittere Erfahrung musste eine auf den Rollstuhl angewiesene Passagierin der mittlerweile pleitegegangen Billigairline Niki machen, als sie von Mallorca nach Wien zurück wollte. Ihr Flug wurde annulliert. Die Fluglinie brachte die Frau über Nacht in einem örtlichen Hotel unter. Dort stürzte sie schwer, als der Rollstuhl in einer Rinne am Weg hängen blieb. Ein Schadenersatzstreit ging zum EuGH.