Wien Anklage im Fall von getöteter 13-jähriger Tullnerin eingebracht

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Über ein Jahr nach dem Tod einer 13-Jährigen in Wien liegt Anklage vor Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

D ie Staatsanwaltschaft Wien hat im Zusammenhang mit dem Tod einer 13-Jährigen aus dem Bezirk Tulln, die am 26. Juni 2021 auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt von Passanten leblos aufgefunden wurde, gegen drei Verdächtige Anklage erhoben. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, am Donnerstag mit. Sie müssen sich demnach wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger verantworten.