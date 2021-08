Als sich eine 42-jährige Frau in der Nacht auf Montag von ihrem Partner trennte, griff sie der 40-Jährige brutal an. In ihrer Wohnung in Wien-Favoriten schlug er die Frau zu Boden und würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit. Als sie wieder zu sich kam, flüchtete sie auf den Balkon und rief die Polizei. Der Mann ergriff die Flucht. Der Mazedonier wurde in den Morgenstunden an seiner Wohnadresse im Bezirk Gänserndorf festgenommen, berichtete die Polizei.

Die Frau verständigte gegen 2.00 Uhr den Notruf und schilderte den brutalen Angriff des Mannes. Laut ihren Angaben hatte sie dabei das Bewusstsein verloren. Die 42-Jährige wurde mit Kopfverletzungen von der Wiener Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung in Wien verlief ohne Erfolg. Die Staatsanwaltschaft erließ noch in der Nacht eine Festnahmeordnung. Beamte der Landespolizeidirektion Niederösterreich nahmen den 40-Jährigen dann in Gänserndorf fest. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Die Wiener Polizei wies darauf hin, dass der Polizeinotruf 133 ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar ist. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt. Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.