Ende des Monats stehen Bauarbeiten im Bereich des Bahnhofes Liesing auf dem Programm. Aufgrund dieser Maßnahmen ist die Betriebsabwicklung des Zugverkehrs auf der Südstrecke in der Zeit vom 23. Oktober abends bis 2. November in den frühen Morgenstunden nicht in vollem Umfang möglich, wie die ÖBB in einer Aussendung am Mittwochnachmittag bekannt gaben.

"Fahrplanänderungen ergeben sich durch einen abschnittsweisen eingleisigen Betrieb im Bereich zwischen Wien und Wiener Neustadt", so die ÖBB.

Die Kundeninformation zu den Fahrpanänderungen erfolge laut den Bundesbahnen durch Plakate an den Bahnhöfen, Durchsagen im Zug bzw. im Internet unter www.oebb.at. "Auskünfte über ihre Reisemöglichkeiten erhalten unsere KundInnen anhand der ausgehängten Fahrpläne und unter Tel. 05-1717. Die Sonderfahrpläne mit den geänderten Fahrplanzeiten sind an den Haltestellen des Schienenersatzverkehrs ausgehängt", informierte man weiter.

Mit SCOTTY mobil könne man natürlich auch jederzeit auf Fahrplaninformationen für den öffentlichen Verkehr zugreifen und seine Route planen. Die App sei kostenlos für alle gängigen Smartphones, Tablets und Betriebssysteme verfügbar.

Floridsdorf ↔ Mödling / Wiener Neustadt

Fr., 23.10.2020, 21:00 Uhr – Mo., 02.11.2020, 01:00 Uhr

Ausfall von S-Bahnzügen zwischen Floridsdorf / Wien Praterstern und Mödling

Ausfall einzelner REX- und Regionalzüge zwischen Floridsdorf / Wien Hbf. und Wr. Neustadt Hbf.

Umleitung einzelner REX-Züge über Achau. Zusätzlich wird Regionalzug 6519 (Abfahrt Wien Hbf.: 08:39) über Achau umgeleitet. Diese Züge haben zwischen Wien Meidling und Wr. Neustadt Hbf. keinen Aufenthalt.

Einzelne Regionalzüge nach Wr. Neustadt Hbf. / Payerbach-Reichenau und nach Floridsdorf / Retz haben in Liesing keinen Aufenthalt.

Zwischen Liesing und Mödling wird eine Ersatzbeförderung mit Autobussen angeboten.

Wien Meidling ↔ Mödling

So. 01.11.2020, 03:40 Uhr – 04:40 Uhr