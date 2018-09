AUA-Flug wegen Rauch außerplanmäßig gelandet .

Eine Maschine der Austrian Airlines auf dem Weg in den Iran hat am Freitag wegen Rauch an Bord in Bukarest landen müssen. Das Flugzeug landete sicher, zu Schaden kam niemand, meldete Aviation Herald auf seiner Homepage. Laut AUA-Sprecherin Sandra Bijelic war die Cockpit-Scheibenheizung defekt gewesen.