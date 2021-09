Das heißt, die Tiefstwerte sind nicht unter 20 Grad gesunken. In Eisenstadt war es die späteste Tropennacht seit Messbeginn im Jahr 1936, ebenso an der Hohen Warte, wo seit 1872 gemessen wird. Wien Innere Stadt hatte aber 2020 noch am 17. September eine Tropennacht.

Einen Rekord verzeichnete man auch in Niederösterreich: In Gumpoldskirchen war es die späteste Tropennacht seit Messbeginn im Jahr 1948. Hier gab es seit dem Start der Aufzeichnungen sieben Mal eine solche Nacht in einem September, auf der Hohen Warte vier Mal, in der Wiener Innenstadt 13 Mal (Messbeginn erst 1985) und in Eisenstadt drei Mal.