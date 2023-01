Wien, NÖ Mit fremder Bankomatkarte Geld behoben: Polizei bittet um Hinweise

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

E in bislang unbekannter Täter ist verdächtig, am Freitag, den 6. Jänner und am Sonntag, 8. Jänner, bei Geldausgabeautomaten im 22. und 12. Wiener Gemeindebezirk, mit einer vermutlich betrügerisch herausgelockten Bankomatkarte Bargeld behoben zu haben.