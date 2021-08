Sperre der Südosttangente am kommenden Wochenende .

Die "gesperrte Ausfahrt Simmering" ist ab nächster Woche endgültig Geschichte. Mit dem Aushub des letzten verbliebenen Brückenteils über der A23 am kommenden Wochenende (14./15. August) wird von der 1977 errichteten und nie in Betrieb genommenen "Anschlussstelle Arsenal" nichts mehr übrig sein. Für den Brückenaushub muss die Südosttangente zwischen Verteilerkreis Favoriten und Landstraßer Gürtel am kommenden Wochenende in den Nachtstunden in beiden Richtungen gesperrt werden.