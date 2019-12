Turbulente Flucht vor Polizei: Beamter schwer verletzt .

In Wien-Penzing haben am Samstag offenbar vier Personen versucht, einen Safe aus einem Wagen im Wienerwald zu entsorgen. Da sie dabei von einem Augenzeugen beobachtet wurden, flüchteten drei von ihnen. In Folge verursachte der verbliebene Lenker im Fahrzeug einen Verkehrsunfall, bei dem die alarmierte Polizei und ein weiteres Auto involviert waren. Ein Polizist wurde schwer verletzt.