Vor mittlerweile über einem Jahr attestierte eine Studie mehrerer Universitäten der Donau eine Verschmutzung durch menschliche Fäkalien. Hieß es damals noch, die Zustände seien beispielsweise in Serbien schlecht, wo es kaum oder nur unzureichende Kläranlagen gäbe, rückte im Sommer 2018 die Wachau in den Fokus. In Oberloiben stellte das Forscherteam eine kritische Verschmutzung durch Fäkalbakterien fest. Unmittelbar in der Nähe: eine Schiffsanlegestelle. Schnell gerieten die Schiffe ins Visier der Kritik. Immer wieder berichteten Anrainer oder Wassersportler von braun schäumenden, stinkenden Filmen an der Wasseroberfläche, die sie in der Nähe von Anlegestellen oder als „Spur“ hinter Schiffen gesehen hätten. Nachdem sich die Lokalpolitik des Themas angenommen hatte, schaltete sich auch Volksanwalt Peter Fichtenbauer ein. Jetzt landete die Thematik sogar auf dem Tisch von Verkehrsminister Norbert Hofer, der am Donnerstagnachmittag Vertreter der Länder und des Bundes, sowie die Schifffahrtsunternehmer zu einem Runden Tisch nach Wien einlud.

„Auf einem schmutzigen Fluss will niemand fahren“



Nach einer Vorstellung aktueller Zahlen zur Passagierschifffahrt in Österreich, berichteten die anwesenden Unternehmer über die bestehende Infrastruktur in ihren Wirkungsgebieten, wo es Probleme und Bedarf gibt und welche Art von Entsorgungsanlagen benötigt werden. „Die Schifffahrtsunternehmer waren sehr kooperativ und lösungsorientiert. Sie alle haben natürlich ein Interesse daran, dass die Donau sauber ist. Denn ansonsten gibt es keine Kabinen- und Ausflugsschifffahrt. Auf einem schmutzigen Fluss will niemand fahren“, freute sich Hofer über eine konstruktive Debatte, die mit der Unterzeichnung einer Deklaration endete.



„Die Wachau gehört besonders geschützt“

Sieben anwesende Schifffahrtsunternehmen – darunter auch Brandner Schifffahrt Krems – erklärten sich in dem Schriftstück bereit, den Umgang mit ihren Abwässern künftig genau zu dokumentieren. Für Hofer gerade im Hinblick auf die Wachau ein wichtiger Schritt: „Die Wachau ist ein sensibler Bereich und gehört besonders geschützt. Mit der Deklaration können wir genau sehen, was die Unternehmen mit ihren Abwässern machen.“ Darüber hinaus werde es sehr strenge Kontrollen geben. Wie oft, wollte Hofer nicht verraten: „Wir wollen die Unternehmen überraschen. Es werden aber sehr dichte Kontrollen sein, auch wenn die große Mehrheit der Unternehmen ganz genau arbeitet und es hier keine Probleme gibt.“



„Werden schwarzes Schaf finden“

Laut Gerhard Gürtlich, Sektionschef im Verkehrsministerium, seien täglich sechs Kontrollschiffe auf dem österreichischen Donaugebiet unterwegs, die täglich jeweils vier bis fünf Kontrollen durchführen. Zwei der Schiffe befahren unter anderem den Bereich in der Wachau. „Wenn es ein schwarzes Schaf gibt, werden wir es finden“, macht Hofer klar. Neben strafrechtlichen Konsequenzen würde es laut Hofer für ein derartiges Unternehmen auch Probleme in der Öffentlichkeitswirkung geben.

„Wenn man als Schifffahrtunternehmen so was tut, wird es schwer sein, dann noch Passagiere zu finden.“ Barbara Brandner, Geschäftsführerin der Brandner Schifffahrt GbmH, gab sich nach dem Runden Tisch zufrieden: „Die Gespräche waren sehr positiv und konstruktiv.“ Sie betont auch: „Die wesentliche Info, die ich mitgenommen habe, ist, dass sich die Donau in einer wunderbaren Qualität befindet.“