Zwei Trainierende im Wiener Neustädter Fitness-Studio „M-Fitness“ in der Stadionstraße sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Da die beiden Männer möglicherweise ansteckend waren, während sie im Studio trainiert haben, gibt es 717 Personen, die nun seitens des Landessanitätsstabs zu einem kostenlosen Test aufgerufen werden. Die Testungen finden am Dienstag, dem 25. August, und Mittwoch, dem 26. August, jeweils von 8 – 18 Uhr, in der Arena Nova statt.

Zahlen, Daten und Fakten zu den COVID-Erkrankungen im „M-Fitness“