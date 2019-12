Kind starb bei Unfall: Schuldspruch für Kleinbuslenker .

Weil er im April in Baden einen Achtjährigen mit einem Kleinbus erfasst und überrollt hatte, ist ein 20-Jähriger am Donnerstag in Wiener Neustadt wegen grob fahrlässiger Tötung zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden.