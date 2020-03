„Seit 40 Jahren steigt die Schwarzwildpopulation in der Region“, sagt Ernst Schmid. Er ist Jagdleiter der Jagdgesellschaft Thernberg im Bezirk Neunkirchen. Und mit seiner Klage nicht alleine: Wildschwein-Schäden gibt es in ganz NÖ.

Die tierische Bevölkerungsexplosion ist auch dem Klimawandel geschuldet: Die Früchte von Eiche und Buche, Hauptnahrung der Tiere, gab es früher nur alle zwei bis vier Jahre im Übermaß, mittlerweile sei fast jedes Jahr ein „Mastjahr“. Auf den Feldern habe sich der Anbau von Mais für die Rinder der Landwirte vervielfacht – auch das ist gutes Futter für die Wildschweine. „Bei einem Wurf von zehn Frischlingen sind früher fünf oder sechs durch die natürliche Auslese gestorben, heute kommen alle durch“.

„Schwarzwild muss man in Bewegung bringen, solange es nicht bedrängt wird, bleibt es liegen.“ Jagdleiter Ernst Schmid

Aufgabe der Jäger ist es, die Population möglichst klein zu halten, um Wildschäden, vor allem in der Landwirtschaft, zu vermeiden. „Da ist ein gutes Einvernehmen mit den Grundbesitzern wichtig“, weiß Schmid, „ohne das geht es nicht!“ Maisfelder mit Elektrozäunen zu schützen ist so eine Maßnahme. „Wir hier in Thernberg haben eine kleinstrukturierte Landwirtschaft mit Streusiedlungen, wo Wald und Feld ineinandergreifen, das ist der ideale Lebensraum fürs Schwarzwild“. Wildschweine wühlen sich auf der Suche nach Engerlingen, Wurzeln und Mäusen bis zu einem halben Meter in den Boden, „in Thernberg müssen wir daher jährlich bis zu 15 Hektar Grünland wiederherstellen“, umreißt Schmid, was die Tiere anrichten können. „Unser Revier ist 2.200 Hektar groß, und als Jagdgesellschaft sind wir persönlich für die Abgeltung der Wildschäden verantwortlich.“

Die Afrikanische Schweinepest (ASP), eine hoch ansteckende Viruserkrankung, die Schweine aller Rassen befällt und meist tödlich endet (für Menschen und Hunde ist sie ungefährlich, Anm.), ist ein anderer Grund, warum die Population auf einem bestimmten Niveau gehalten werden muss. In Osteuropa gab es bereits Fälle, weshalb das Landwirtschaftsministerium im Dezember 2019 eine Frühwarnverordnung erlassen hat.

Die Abschusszahlen steigen (siehe unten), und trotzdem, sagt Schmid, müsse sich niemand Sorgen ums Schwarzwild machen. Diskussionen gibt es dennoch. Besonders, seit mit Januar 2020 in NÖ der Einsatz von Nachtzielgeräten für die Bejagung von Wildschweinen erlaubt wurde.

privat Jagdleiter Ernst Schmid.

Hier klärt der erfahrene Jagdleiter auf: Schwarzwild kann bei der Ansitzjagd fast nur mehr in der Nacht bejagt werden, am Tag bleiben die Tiere im Dickicht verborgen. Wenn Schnee liegt, sind die Tiere anhand der Spuren gut zu finden. Aber Schnee ist Mangelware. „Schwarzwild muss man in Bewegung bringen, solange es nicht bedrängt wird, bleibt es liegen“, erklärt Schmid. Zum „Hochmachen“, wie das in der Jägersprache heißt, brauche es gute Treiber und Hunde. Seit zehn Jahren veranstalte man in der Region zwischen Oktober und Jänner revierübergreifende Treibjagden, für die eine gute Zusammenarbeit der Revier-Nachbarn unerlässlich ist. Bei der letzten Jagd wurden revierübergreifend auf 200 Hektar 18 Stück Schwarzwild zur Strecke gebracht. Rund 100 Jäger und Treiber sowie an die 20 erfahrene Jagdhunde brauche es dafür. Die Planung für eine solche Jagd dauert Wochen, jedem Teilnehmer muss ein exakter Platz zugewiesen werden: „Man schießt auf flüchtiges Wild“, erklärt Schmid, „da muss jeder wissen, wo sein Platz ist und wohin er schießen darf.“

Daher sei Alkohol, um ein Klischee zu benennen, für ihn kein Thema: „Der Wirt, bei dem wir uns treffen, hat vor der Jagd Ausschankverbot. Das absolute Alkoholverbot vor und während der Jagd ist heute für jeden pflichtbewussten Jäger selbstverständlich.“

Ist die Treibjagd nicht grausam? Nun, für die klassische „Ansitzjagd“ vom Hochstand aus sind die Wildschweine zu intelligent: „Die Tiere reagieren sofort auf den Jagddruck und weichen aus“, sagt Schmid.

Nachtzielgeräte: Nicht jede Nacht unterwegs

Hier seien die Nachtzielgeräte eine große Hilfe. Dass Jäger nun jede Nacht durch die Wälder ziehen, werde nicht passieren. Schon alleine deshalb, weil andere Wildarten ihre Ruhezeiten brauchen; gestresstes Rotwild verursacht Schälschäden an Bäumen und wandert ab, wenn es ständig gestört wird. „Wir als Jagdgesellschaft müssen einen Abschussplan erfüllen, der von der Behörde vorgegeben wird“, erläutert Schmid. „Darum ist eine gezielte Schwerpunktbejagung immer besser als eine Dauerbejagung, da es insgesamt zu weniger Beunruhigung für das Wild im Revier kommt.“