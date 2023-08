Klimawandel macht Gams & Co. zu schaffen

Wer Schnee und Kälte mag, der wird es in Zukunft schwer haben. Wildtierarten, die an harte und schneereichere Winter angepasst sind, wie der Alpenschneehase oder das Schneehuhn, zählen zu den Verlierern des Klimawandels. Ohne Schnee sind sie leichte Beute, weil sie sich mit ihrem weißen Fell oder Federkleid nicht tarnen können. Für eine genetische Anpassung, die eine Änderung der Fellfarbe bewirken könnte, sind die Populationen vielerorts zu klein, wodurch diese Veränderung nur sehr langsam vonstatten ginge. Diese beiden Arten sowie das Auerwild haben zudem einen Stoffwechsel, der nicht an hohe Temperaturen angepasst ist.

Hitzestress schwächt Tiere in höheren Lagen

Auch das Gamswild als Bewohner der Hochlagen hat mit dem Klimawandel zu kämpfen. Oberhalb der Baumgrenze fehlt Schatten, weshalb die Gams im Frühjahr und Sommer in tiefere, bewaldete Lagen wechselt, um dem Hitzestress zu entgehen und mehr Äsung vorzufinden. Durch die Hitze und milden Winter setzt zudem die Schneeschmelze früher ein und die Vegetation entwickelt sich früher, weshalb Gräser und Kräuter zum Zeitpunkt des Kitzsetzens im Juni bereits vertrocknet und nährstoffärmer sind. Die Jungtiere haben in der Folge im Winter nicht ausreichend Reserven. Im Allgemeinen schwächt die Hitze die Abwehrkräfte der alpinen Wildtiere.

Um dem Hitzestress zu entgehen wechselt die Gams im Frühjahr und Sommer immer häufiger in tiefere, bewaldete Lagen. Foto: Reiner Bernhardt, Reiner Bernhardt

Anders als das Kaninchen lebt der Feldhase ganzjährig oberirdisch und ist damit dem Wetter ausgesetzt. Ihm setzen nasskalte Frühjahrsmonate wie heuer zu. Dann wird der Hasenbalg (das Fell, Anm.) durchnässt und die Junghasen unterkühlen, wodurch die Sterblichkeit steigt und die Besätze sinken. Im Sommer profitiert der Feldhase als ursprünglicher Steppenbewohner von den wärmeren Tagen.

Klima-Gewinner Wildschwein

Das Schwarzwild ist anpassungsfähig und ein klarer Gewinner der veränderten Kulturlandschaft und des Klimawandels. Durch die milden Winter finden Wildschweine in den kalten Monaten ausreichend Äsung vor. Mastjahre mit vielen Samen und Früchten von u.a. Eicheln und Buchen liefern ihnen zudem ausreichend Fett und Proteine. Das Wildschwein passt zudem die Fortpflanzungsrate an die Verfügbarkeit von Nahrung an.

Anpassungsfähigkeit der Tiere hält mit Klimawandel nicht Schritt

Aktuell passieren der Klimawandel und die Veränderung der Lebensräume schneller, als sich die Tierwelt anpassen kann. Dementsprechend kann es zu einer Artenverschiebung kommen. Während alpine Tierarten weniger werden, wachsen die Populationen von Zugvögeln und Insekten. So überwintert etwa der Silberreiher vereinzelt bereits in Österreich. Insekten wiederum vermehren sich mehrmals pro Jahr und auch öfter, als noch vor einigen Jahren. Sie sind dadurch imstande, sich genetisch schneller anzupassen und zu vermehren. Die steigenden Temperaturen und wachsenden Insektenpopulationen erhöhen bei Wildtieren den Infektionsdruck, weil beispielsweise jene Fliege, die die Gamsblindheit überträgt, auch im Winter aktiv sein kann.